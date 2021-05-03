Коронавірус: соціологи підрахували, що в Україні на COVID-19 перехворіло принаймні вдвічі більше людей, ніж кажуть офіційно

Київський міжнародний інститут соціології заявляє, що результати його опитування свідчать: в Україні на COVID-19 перехворіло принаймні вдвічі більше людей, ніж кажуть офіційно, а можливо, й утричі більше.

Опитування, зокрема, містило питання: «Чи ви вже перехворіли або зараз хворієте на COVID-19? / Чому ви вважаєте, що це саме COVID-19 – робили тести чи тільки за симптомами?». 65% опитаних відповіли, що не хворіли, 29% – що хворіли. З тих, хто хворів, 17% кажуть, що робили тест, 12% – що відчували симптоми.

Як прокоментував такі результати генеральний директор КМІС Володимир Паніотто, опитування закінчили 15 квітня, а на 16 квітня за офіційною статистикою (за даними університету Джонса Гопкінса зі США) в Україні перехворіли на COVID-19 1 974 056 осіб, тобто приблизно 2 мільйони людей. За даними опитування, заявили, що перехворіли, 29,1% опитаних, із них 16,9% визначили це за тестами, а 12% лише за симптомами.

«Якщо взяти до уваги лише тих, хто робив тести, врахувати похибку і взяти нижню межу, то серед дорослого населення (18 років і старші) перехворіло 4,4 мільйона людей. Це означає, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою. Якщо взяти до уваги, що в 2 мільйони офіційної статистики входять і люди у віці до 18 років, а також що частина тих, хто вважає, що в них був COVID-19, але не робили тести, теж могли мати рацію, то хворих у нас може бути і втричі більше, ніж за офіційною статистикою», – наголосив Паніотто.

«Із чим це може бути пов’язано? На мій погляд, це не може бути пов’язано з нещирістю респондентів, вони не мають мотивації казати про те, що тести підтвердили, що вони хворіли, якщо такого не було. Я не знаю протоколів збору інформації про випадки COVID-19, але, можливо, приватні клініки і комерційні центри тестування не завжди повідомляють про випадки COVID-19 і ці дані не потрапляють до централізованої системи? Ще одна, можливо, більш обґрунтована гіпотеза, яку висловив експерт, подивившись на ці дані, – що МОЗ вважає коректним діагноз лише за результатами ПЛР-тестів, а наші респонденти під тестами розуміють будь-які тести (наприклад, на антитіла і антигени)», – додав керівник КМІС.

В опитуванні було ще кілька питань.

На одне з них, «Чи готові ви особисто зробити щеплення у найближчі декілька місяців?», 43% опитаних відповіли, що готові, 53% – що не готові. Але порівняно з березнем ставлення до вакцинації покращилося: кількість готових вакцинуватися збільшилася з 33% до 43%, а не готових – зменшилася з 62% до 52%.

Серед тих, хто не готовий, на запитання «Чому ви не готові вакцинуватися?» більшість відповіла, що вакцини ще недостатньо перевірені (40%); друга за популярністю відповідь – недовіра вакцинам, які зараз є в Україні (33%). «Наслідки від вакцини можуть бути гіршими, ніж від COVID-19» – так вважають 20% опитаних; 17% не довіряють будь-якій вакцинації. Відповідь «Уже зробили щеплення» обрали 0,2% опитаних.

КМІС провів це опитування з 13 по 15 квітня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2001 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим і Севастополя). Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старших). До вибірки не включаються території, які не контролюються владою України – АР Крим, Севастополь, окремі райони Донецької й Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.