Степанов повідомив про домовленість з Pfizer щодо додаткових 10 млн доз вакцини

Міністерство охорони здоров’я уклало контракт з компанією Pfizer на постачання додаткових 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Про це 1 травня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості на постачання додаткових 10 млн доз. Сьогодні вночі ми підписали відповідний контракт. Тобто загалом ми отримаємо 20 млн (якщо бути точним, то 20 млн 1150) доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року», – написав він у фейсбуці.

За словами Степанова, першу поставку вакцини – 500 тисяч доз – МОЗ очікує у травні-червні.

«4,5 млн доз – у третьому кварталі (липень-вересень), решта – 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року», – зазначив міністр.

За даними МОЗ, станом на 1 травня 752 295 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії в Україні, з них отримали першу дозу – 752 293 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 260 осіб.

Кампанія з вакцинації стартувала в Україні 24 лютого, щеплення проводять трьома вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac від китайської компанії Sinovac, а також вакцинами Pfizer.