Житомирська область переходить у «помаранчеву» зону – уряд

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій змінила для Житомирської області «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Про таке рішення комісії від 4 травня повідомляє Кабінет міністрів.

Як повідомила пресслужба уряду з посиланням на заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, кількість нових хворих на COVID-19 у регіоні за місяць знизилася втричі.

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«Завантаженість ліжок з киснем менше за цільовий показник і складає 39%. Рівень госпіталізації менше 60 осіб на 100 тисяч і становить 59 осіб на 100 тисяч населення. Коефіцієнт виявлення нових випадків впродовж семи днів становить менше 16%», – заявив Ляшко.

Відтак з опівночі 5 травня в області почне діяти «помаранчевий» рівень карантинних обмежень.

«Червоний» рівень епідемічної безпеки в Житомирській області почав діти з 3 березня.

Станом на зараз у «червоній» зоні залишаються сім областей: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.