Київська і Миколаївська області перейдуть у «жовту» зону – Ляшко

Київська і Миколаївська області будуть переведені з «червоної» у «жовту» зону епідемічної небезпеки, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко 30 квітня в Києві.

«В Україні ситуація з COVID-19 стабілізувалася. Сьогодні МОЗ готує подання до Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про виведення із «червоного» рівня епіднебезпеки ще двох областей: це Київська і Миколаївська області, які можуть бути переведені у «жовтий» рівень епіднебезпеки. Таким чином, з 1 травня в Україні буде сім областей, де встановлено «червоний» рівень епіднебезпеки», – сказав Ляшко.

За його словами, у жодній області рівень завантаженості ліжок із киснем не перевищує встановленого урядом показника у 65%.

Раніше в уряді повідомили, що з 1 травня Київ переходить у «жовту зону» карантину.

Громадський транспорт та метро стане доступним для всіх пасажирів, а не лише власників спецперепусток. Відновлять роботу ринки й торговельні заклади.

З 5 травня відновиться освітній процес у дошкільних, середніх та вищих навчальних закладах.

Жорсткий карантин у столиці запровадили з 20 березня на тлі зростання захворюваності на COVID-19 та рівня госпіталізацій.