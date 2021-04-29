«Зе-карантин» для «слуг народу». Як депутати Зеленського ігнорують локдаун (розслідування)

Вечірка заступника голови президентської фракції Миколи Тищенка у готелі Fairmont у розпал локдауну, яку зафіксували журналісти «Схем», викликала хвилю обурення в суспільстві. Це вже вдруге, коли Тищенко викритий на ігноруванні правил карантину – до цього виявилось, що його ресторан «Велюр» приймає відвідувачів. Тоді Володимир Зеленський ніяк не відреагував на дії свого соратника. Не надав президент своєї публічної оцінки і нещодавній готельній вечірці Тищенка.

Новинна стрічка рясніє повідомленнями, як державні діячі в інших країнах несуть відповідальність за порушення правил карантину. У Чехії міністр охорони здоров’я втратив свою посаду після того, як відвідав ресторан у Празі, який мав би бути закритим. Міністр та сенатор в Ірландії подали у відставку після того, як відвідали гольф-клуб у порушення карантину. Головна лікарка Шотландії після того, як з’їздила на свою заміську садибу в умовах повного локдауну – була змушена залишити свою посаду . У Британії член муніципального уряду міста Ковентрі був помічений у парку на масовому заході без маски. Фото його обіймів без соцдистанціювання – призвело до відставки.

В Україні ж такі наслідки для впливових порушників не настають. Раніше «Схеми» детально повідомляли про представників різних політсил, які ігнорували обмеження для громадян через пандемію. Цього разу розкажемо про карантинну поведінку партії влади – «слуг народу». Адже Тищенко – не єдиний представник президентської політсили, який ігнорує жорсткі карантинні обмеження.

«Не бачу ризиків»: «слуга народу» Арістов про візити до ресторану в локдаун

8 квітня 2021 року. Центр Києва, вулиця Інститутська.

В столиці вже діє посилений карантин, який, зокрема, передбачає заборону на роботу закладів громадського харчування, крім як на винос чи доставку. Знімальна група «Схем» близько 20-ї зафіксувала біля ресторану «Адріатік» припарковані автівки преміум-класу.

Журналісти помітили, як на першому поверсі закладу працював кухар і час-від-часу курсував офіціант то з порожнім, то з повним посуду підносом.

Також знімальна група зауважила, що на третьому поверсі закладу горіло світло, попри те, що вікна були зашторені.

З-поміж припаркованих автівок «Схеми» звернули увагу на Range Rover – ним користується народний депутат від «Слуги народу» та голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов.

Уже згодом знімальна група зафіксувала, як заклад залишили перші відвідувачі і як після 20-ї до ресторану прибув ще один гість. Тим часом, кухар і офіціант продовжували працювати й відносили на третій поверх нові страви. Журналісти також зауважили, як кухар віддав папірець, схожий на рахунок за замовлення.

За годину, о 21-ій, знімальна група зафіксувала, як з третього поверху спустився чоловік і залишив ресторан через кухню. Ним виявився вже згаданий «слуга народу» Юрій Арістов з компанією людей.

Вже за 10 хвилин після цього заклад залишили два останні відвідувачі – один з яких одягнув захисну маску вже на вулиці.

Решта гостей ресторану, зафіксованих «Схемами» – як і кухар з офіціантом – були без масок.

Втім, це далеко не єдиний раз, коли «слуга народу» Арістов під час посиленого карантину таємно відвідував цей ресторан у Києві.

За менш ніж тиждень після того, 12 квітня, знімальна група «Схем» знову помітила авто депутата Арістова біля того ж закладу, приблизно о 16-ій.

Втім, цього разу, офіціант, схоже, помітив зйомку. І вже за декілька хвилин депутат Арістов залишив ресторан через кухню, як і попереднього разу. При чому, з пакетом в руках.

Та журналісти зауважили, що охоронець залишився чекати – вочевидь, на вихід іншого відвідувача.

Зрештою, із закладу вийшов Георгій Біркадзе – колишній голова Броварської районної держадміністрації Київської області. Під час телевізійних ефірів його нині представляють як економічного та політичного експерта.

З огляду на високі показники захворюваності та смертності в столиці продовжили жорсткий карантин до 30 квітня. А «слуга народу» Юрій Арістов продовжував відвідувати ресторан у самому центрі Києва, просто в урядовому кварталі.

21 квітня о 16:30 знімальна група «Схем» зауважила поблизу закладу «Адріатік» Mercedes, поруч з яким чатував охоронець.

Зрештою з автівки вийшла жінка та зайшла до ресторану через кухню.

За декілька хвилин журналісти повернулися до закладу і помітили на тому ж місці, де й зазвичай, автівку нардепа Арістова в зоні дії знаку «зупинку і парковку заборонено».

Журналісти зачекали ще пів години і помітили, як до закладу зайшов ще один відвідувач. Зрештою знімальна група зафіксувала, як «слуга народу» Арістов залишив ресторан у компанії жінки. Це, як з’ясували журналісти, Євгенія Дубінська.

На її фейсбук-сторінці вказано, що вона – президентка громадської спілки «Фонд розвитку та інновацій ЖКГ».

Також вона є співзасновницею низки компаній, які спеціалізуються на наданні послуг житлово-комунального господарства.

Журналісти знову зауважили, що відвідувачі були без масок. І цього разу нардеп Арістов виходив без пакунку.

За декілька хвилин після цього візиту «Схемам» вдалося напряму запитати в депутата про систематичні порушення карантинних обмежень.

– Скільки разів ви за останній місяць відвідували ресторан «Адріатік», і яким чином у вас це виходить? Адже зараз карантин: ресторани не працюють, тільки на винос.

– Скільки разів, не можу вам сказати. Але кілька разів було точно.

– А яким чином? Адже ресторани закриті, наприклад, я зараз туди так просто не потраплю.

– Чому ж? Ви можете зайти і взяти на винос.

– Ми бачили, що ви – не «на винос», а просто так, як зараз, ви його відвідували – вийшли з порожніми руками. Що ви там робили?

– Ви знаєте, у мене колись давно працював кухар, який там зараз працює і є власником цього ресторану. Ну, я спілкуюсь на вільні теми стосовно того бізнесу, яким я займався раніше.

– 8 квітня ми вас бачили, там була компанія людей. Близько 22-ї ви почали розходитися. Це було в четвер, два тижні тому. Ви щось відзначали?

– На жаль, я не пам’ятаю, що було 8 квітня.

– Тобто, ви туди приходите поспілкуватися з другом?

– Так, безумовно.

– І вважаєте, що під час карантину це дозволяється – спілкування в ресторані? Ви, напевно, бачили про Миколу Тищенка матеріал?

– Так, я так. Матеріал не дуже.

Зрештою нардеп відмовився визнати, що порушував карантин.

– Ви вважаєте, це не порушення карантину – те, що ви приходите в ресторан і перебуваєте там близько години, з кимось спілкуєтеся. Це не порушує карантинні обмеження?

– Ну, наскільки це може порушувати? На жаль, я хворів, тому маю захисні функції. Далібор, власник, також хворів. Тому в цій ситуації не бачу ризиків для когось, тим паче відвідувачів немає.

– Ні, ми зафіксували, що туди постійно приходять відвідувачі. Ви ж також були не один там сьогодні. Кажете, що спілкувалися з власником , а сьогодні ви звідти виходити не з власником.

– Ну знаєте, хто виходив з ресторану , ви там питайте у тих, хто куди ходив.

– Ви виходили з жінкою. Це ви якісь робочі питання обговорювали?

– Ні, це збіг обставин просто.

– І раніше, коли ви виходили з якимись людьми – це також збіг обставин?

– Можливо, так.

– Тобто, ви не визнаєте, що порушуєте карантин, відвідуючи ресторан у центрі Києва, у «червоній зоні»?

– Ну, ресторан, який не працює або працює на винос.

– Ні, ми все відзняли: кухар готує їжу, офіціант бере її і несе на третій поверх. Там закриті штори. Там ви і ваші друзі. Приносять їжу, а потім ви залишаєте через годину ресторан. Ми раніше знімали, як ви з третього поверху спускаєтеся.

– Мені складно описувати не сьогоднішній день. Можливо.

– Ви порушення не визнаєте?

– В цій ситуації, от сьогодні, не бачу тут ніяких порушень.

– Ви – голова бюджетного комітету ВР, впливова людина, маєте владу. Ви відвідуєте ресторани, не користуючись своїм службовим становищем?

– Не користуюся, звісно. Безперечно. Я ж кажу, що це мій давнішній товариш.

Юрій Арістов, зокрема спілкується з першим помічником президента Сергієм Шефіром. Так, зокрема, у жовтні 2020 року вони разом відвідували заміський ресторан.

Однак це не єдиний «слуга народу», який дозволяє собі в жорсткий карантин відвідувати заклади, робота яких має бути суттєво обмежена.

Зустріч «слуг народу» з Київської облради в Koncha Zaspa Park у розпал локдаун

20 квітня 2021 року. Комплекс Koncha Zaspa Park на Обухівській трасі.

Близько 17-ї знімальна група «Схем» помітила на парковці комплексу Range Rover, зареєстрований на народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Гунька, та понад десяток автівок преміум-класу.

Журналісти спробували потрапити на територію комплексу, втім їх не пропустила охорона.

«Схеми» зацікавило: можливо, всі гості відпочивають на вулиці?

Тож зрештою під виглядом пересічних відвідувачів, які хочуть домовитись про організацію приватного свята, журналісти все ж потрапили на територію.

Прогулятись закладом можна було лише у супроводі менеджера або за умови, що є орендований номер у тутешньому готелі.

Журналісти помітили біля входу в заклад ще автівки, які чекали, однак менеджер переконував, що ними приїхали мешканці готелю: «Давайте сюди не будемо проходити, на жаль, тут, напевно, гості готелю», – відзначав він.

За спостереженнями «Схем», одним з останніх туди приїхав чоловік, якого спершу не хотіли пропускати на територію. Втім, той комусь зателефонував, і охорона дала «зелене світло».

Щоправда, як відзначили журналісти, ані цей чоловік, ані інші відвідувачі на ночівлю не залишилися – близько 19-ї гості, представлені як мешканці готелю, почали роз’їжджатися.

Примітно, що за даними журналістів, ті, хто змогли потрапити у заклад – це здебільшого депутати.

Одним з перших комплекс залишив Олексій Мешков, депутат Київської обласної ради від «Слуги народу».

Близько 20-ї звідти ж вийшов його однопартієць та колега по облраді Андрій Кріпак.

Слідом заклад залишив Вадим Геращенко, депутат від «Слуги народу», з тієї ж облради, у товаристві сина Микити Геращенка. Він – депутат Бучанської міськради, теж від президентської партії.

За ними виїхав Mercedes S класу. Як встановили журналісти, ним користується народний депутат Артем Культенко, заступник керівника президентської фракції у ВР.

І майже одразу звідти ж поїхала і BMW – номери автомобіля зареєстровані на депутатку від «Слуги народу» Київської облради​Також журналісти помітили там ще одного депутата Київської облради від «Слуги народу»

І ще трьох його колег-депутатів від президентської партії: Дениса Січевого (голови комісії з питань бюджету та фінансів), Ігоря Колтунова та Станіслава Семергея.

Після 21-ї останнім комплекс залишив депутат Київської облради від «Слуги народу» Сергій Левченко та його колега по фракції Станіслав Вихор.

Депутат Левченко – співвласник ресторану в цьому комплексі.

У ЗМІ було опубліковане й інше відео цієї зустрічі, на якому добре видно й інших депутатів від «Слуги народу», а також те, що зустрічав їх особисто співвласник ресторану в цьому комплексі та їхній колега по фракції Сергій Левченко.

«Схеми» звернулися за коментарем до депутата Левченка.

– Ресторан у мене зачинений. У мене комплекс зачинений. Ресторан розташований на терасі: величезні вікна, величезний панорамний вид – видно, що ресторан зачинений. Приїжджайте, подивитесь. Конференц-зал, у якому розміщується дев’ятеро людей.

– А в конференц-залі можна проводити заходи?

– Та я ж не знаю: можна-не можна.

– Тобто, ви були в конференц-залі, не вважаєте, що такий захід під час жорсткого карантину є порушенням? Правильно?

– Приїхало вісім чи дев’ять депутатів, я з ними зустрівся в конференц-залі. Ми з ними переговорили , і ,буквально ,за деякий час ці депутати поїхали. Так само ми зустрічаємось і зараз…. Ми зараз перебуваємо в обладміністрації. Теж ось таким чином сесія позачергова – ми ось так зустрічаємось, спілкуємось. А як же нам, не працювати?

– Чого стосувалася ця зустріч конкретно?

– Ну в нас немає… Остання сесія облради була 24 грудня (2020 року – ред.). Повністю паралізована робота облради.

– І ви шукаєте вихід?

– Ми його вже знайшли… Це була коротка зустріч, коротко поспілкувалися.

– Зустріч тривала з 16-ї. А останні люди виходили о 21-й.

– Та я ж не знаю, коли останні люди виходили.

27 квітня стало відомо, що Наталія Гунько зі «Слуги народу» обрана новою головою Київської облради.

Запровадженими владою правилами забороняються масові зібрання більше 20 осіб, ресторани готелю мають працювати лише на сніданки та доставку у номер, обслуговування тих хто не проживає в готелі заборонене, як і робота готельних конференц-залів.

Чому депутати від партії влади ігнорують правила, «Схеми» запитали в нардепа, очільника київської обласної організації «Слуги народу» Андрія Мотовиловця, який, за даними журналістів, виступив ініціатором цього зібрання.

– Захід був терміновий, і ініціював його я. У нас була кризова ситуація в Київській обласній раді. Стояло питання про збір підписів щодо сесії. Політична відповідальність на мені щодо цієї зустрічі… У зв’язку з тим, що багато хто перебував не на території Києва, і важко було в’їхати, бо були затори, було ухвалене рішення, що ми можемо зустрітися в конференц-залі в готелі.

– А чому саме в цьому місці? Це пов’язано якось з тим, що також депутат Левченко є членом фракції «Слуга народу», я правильно розумію?

– Так.

– Чи вживали ви там якісь напої, їжу? І скільки було людей?

– Там було 20 людей плюс народні депутати. Я також був на цій зустрічі, там були присутні напої, ми спілкувалися… Я розумію, що ми на межі закону щодо цієї зустрічі. Але, розуміючи всі ризики, мені терміново була потрібна ця зустріч для того, щоб ми вибудували майбутню роботу.

– Тобто ви стверджуєте, що карантинні обмеження таким чином не були порушені?

– Дивіться, є заборона зустрічей в готелях, якщо ти не є резидентом готелю. І це дійсно є порушенням, коли ми всі зібралися в конференц-залі. Але іншого коворкінгу я не знайшов, який є за містом, де ми можемо провести зустріч.

Втім, найбільшу вечірку під час локдауну дозволив собі заступник керівника фракції «Слуга народу» в парламенті та кум керівника Офісу президента Андрія Єрмака Микола Тищенко.

Тищенко ігнорує локдаун – Зеленський ігнорує вечірку Тищенка

19 квітня «Схеми» опублікували відео докази того, що народний депутат порушив посилений карантин.

Близько 30 гостей понад п’ять годин святкували день народження його дружини Алли Барановської в п’ятизірковому готелі Fairmont у центрі Києва.

Завітав на святкування і колега Тищенка по фракції. Він же – заступник згаданого раніше депутата Арістова у парламентському бюджетному комітеті. Говорити з журналістами «Схем» Трухін щодо цієї вечірки не захотів.

Заїжджав також колишній нардеп від «Слуги народу», а нині керівник Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка і керує готелем Fairmont, де відбувалася закрита вечірка, а її батько, офіційно є власником цього закладу.

Пізніше в коментарі журналістам помічник Юрушевої зазначив: «Єлизавета Юрушева була того дня на території готелю, але з Тищенком і Барановською не перетиналася. Вона там щодня в силу того, що вона власниця готелю».

Проте, у день вечірки «Схем» завбачливо поставили машину з відеореєстратором перед входом в Fairmont, який фіксував все, що відбувалось того вечора. Який, зокрема, зафіксував, як за годину до свята Range Rover привіз до готелю жінку, схожу на Єлизавету Юрушеву, з вечірнім вбранням і білим пакунком.

А за годину це авто привезло чоловічий костюм, і той же чоловік заніс його на паркінг.

Згодом, журналістам вдалося зафіксувати, як на великій швидкості на паркінг заїхало BMW, що належить чоловіку Єлизавети Юрушевої – керівникові Черкаської ОДА Олександру Скічку.

Як відзначила знімальна група, Скічко з дружиною пробули в готелі понад дві години і вийшли звідти після 22-ї – вже після салюту й святково вбрані.

Примітно, що Олександр Скічко на опублікований «Схемами» матеріал ніяк не відреагував. На повідомлення та дзвінки журналістів він також не відповів.

Серед відвідувачів того, забороненого під час локдауну заходу, журналісти впізнали ще одного столичного чиновника – директора департаменту охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації Олександра Никоряка, з дівчиною.

Саме святкування, як відзначали «Схеми», тривало понад п’ять годин, о 22-й пролунав святковий салют. Загалом, за підрахунками журналістів, було близько 30 гостей закритої вечірки. І ті, кого знімальна група фіксувала, заходили до готелю без захисних масок.

Після того, як у ЗМІ з’явилось відео з вечірки, гості на двір не виходили, а більшість автівок залишилась на парковці на ніч.

Таким чином, в той день, 18 квітня, було порушено одразу кілька карантинних обмежень: святкування в готелі – заклад має право на час локдауну подавати лише сніданки або їжу в номер; заборона масових зібрань і салюти, які під забороною в Києві до кінця військових дій на Донбасі.

На такий вчинок заступника керівника своєї фракції президент Володимир Зеленський так і не відреагував. Як і кум Тищенка керівник офісу президента Андрій Єрмак.

«Схеми» спрямували до Зеленського та Єрмака запит з проханням прокоментувати такі дії свого близького соратника. Але відповіді до ефіру не отримали.

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко спочатку заявив, що він не може повноцінно поспілкуватися із Тищенком, а тому і не отримав від нього пояснень.

Згодом під час одного з ефірів керівник президентської фракції в парламенті Давид Арахамія засудив дії свого заступника, але в якості покарання запропонував Тищенку сплатити штраф і купити дрони для армії.

У пресслужбі Тищенка спочатку повідомили, що він утримається від коментарів. Але згодом сам нардеп опублікував допис з поясненнями: «Так, можливо, я дозволив собі дещо зухвалий вчинок і в цьому моя провина. Хоча на дні народження моєї дружини було трохи більше 20 осіб. Між іншим, всі вже перехворіли. Всі здавали тести на COVID-19 за добу. Саме святкування проходило у вузькому і майже сімейному колі. Я не збирав гостей в ресторані, не запрошував когось в заклад, що заборонено карантином. Протягом останніх двох років через величезну кількість роботи я практично не приділяв увагу сім'ї... У будь-якому випадку, я визнаю свою провину перед українським суспільством і готовий нести політичну відповідальність за свої дії».

Ту ж тезу підтвердила і його дружина в інстаграмі: «Мій день народження був закритим, зібралися тільки найближчі, вузьким колом – трохи більше 20 осіб. Проходив в номерах готелю, не в ресторані... Кожен запрошений гість здав тест на ковід. Я вам скажу, що у 99% з них – антитіла. Відносно законності. Адвокати та юристи давно розклали все по поличках... У мене не було наміру викликати подібні емоції, і своє приватне життя я навмисно не висвітлюю».

У коментарі журналістам, які зустріли Тищенка на виході з Офісу президента, нардеп відмовився повідомити, чи мав він розмову із Зеленським стосовно інциденту.

Вже на ранок після вечірки слідчі Нацполіції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі і заявили, що перевіряють інформацію.

Наразі більше повідомлень від правоохоронців не було.

«Схеми» направили запит керівництву МВС та Нацполу з проханням повідомити про перебіг розслідування та коли очікувати на його результати. Але до ефіру відповіді не надійшло.

26 квітня Олександр Корнієнко повідомив , що фракція «Слуга народу» не ухвалила «якогось системного» рішення відносно покарання Тищенка. Водночас він додав: «Я, як голова партії, звернувся до політради нашої партії, яка матиме в травні перше велике засідання щодо розгляду цієї ситуації й ухвалення певних політичних заходів, які партія може застосувати щодо свого члена, щодо члена керівного органу (яким є Микола Тищенко – ред.)».

Тим часом, у центральному представництві міжнародної готельної групи Accor, в яку входять готелі Fairmont включно з київським, відповіли на запит, що у компанії наразі триває внутрішнє розслідування щодо вечірки українського депутата у розпал локдауну у приміщенні готелю.

Згодом голова Держпродпотребслужби Олег Рубан повідомив, що штраф за вечірку Тищенка сплатить готель: «Відповідати буде тільки адміністрація готелю і ресторану. Тищенко може тільки як людина відповідати за це дійство».

За словами Рубана керівництво Fairmont сплатить мінімальний штраф, оскільки це перший випадок порушення. Мінімальний штраф, передбачений законодавством за порушення карантинних правил для підприємств, становить 34 тисячі гривень.