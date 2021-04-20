Тищенко: святкування в готелі Fairmont не було порушенням локдауну

Депутат Верховної Ради Микола Тищенко, який представляє владну фракцію «Слуга народу», стверджує, що святкування дня народження його дружини в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv не порушувало суворих обмежень, запроваджених у Києві через епідемію COVID-19.

«З юридичної точки зору… святкування будь-чого в готельних номерах абсолютно не заборонене… Заборони, пов’язані з обов’язковим карантином, стосуються саме ресторанів… Ніяких кримінальних або адміністративних справ немає. І штрафів відповідних за порушення карантинного режиму немає. Оскільки немає самого факту порушення. Проте я буду повністю сприяти поліції в розслідуванні (якщо воно необхідне за очевидних фактів)», – написав у фейсбуці Тищенко, хоча ще 19 квітня пресслужба депутата заявляла, що не коментуватиме повідомлення програми «Схеми» про його участь у вечірці під час карантину в одному з київських готелів.

Водночас Тищенко, «виходячи з позицій суспільної моралі», визнав, що «подібна ситуація могла обурити українське суспільство».

«Тому приношу свої найщиріші вибачення… Я визнаю свою провину перед українським суспільством і готовий нести політичну відповідальність за свої дії», – додав депутат із владної фракції.

На засіданні фракції «Слуга народу» обговорюватимуть ситуацію з Миколою Тищенком, заявив у коментарі Радіо Свобода голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Він не уточнив, коли саме відбудеться таке засідання.

19 квітня у столичній поліції повідомили про відкриття кримінального провадження (за статтею про порушення санітарних правил і норм) після перевірки повідомлень у соцмережах, що «депутат Верховної Ради влаштував у готелі у Подільському районі вечірку». Імені депутата в поліції не вказали.

Водночас програма розслідувань «Схеми» оприлюднила докази, що йдеться про влаштовану заступником керівника фракції «Слуга народу» Миколою Тищенком вечірку до дня народження дружини в п’ятизірковому готелі Fairmont у центрі Києва. Сам депутат публічно не коментував ситуацію, в його пресслужбі теж відмовилися це робити.