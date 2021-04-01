«Слуга народу» про 87-ий округ і поведінку Тищенка: відповідали в рамках закону на нештатну ситуацію

У «Слузі народу» прокоментували Радіо Свобода заяву руху «Чесно» про те, що депутат фракції Микола Тищенко «вимагав журналістські посвідчення, перевіряв на справжність, вимагав паспорти, проводив обшук людей з метою пошуку зброї» в рамках спостереження за підрахунком голосів на 87-му окрузі разом із колегами із політсили. У «Чесно» додали, що він також «звинувачував Олександра Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна».

«Завданням Миколи та інших депутатів на ОВК було не допустити тиск на членів комісії. На жаль, ЗМІ не повідомили про те, що перед інцидентом між нашим колегою та журналістами неодноразово звучали погрози життю та здоров’ю членів комісії від кандидата Шевченка та його довірених осіб. Ми змушені були відповідати на нештатну ситуацію і робити це в межах закону, не допустити зіткнень і подальшого загострення», – заявила представниця політсили Роксолана Підласа.

Вона також розповіла, якою у «Слузі народу» бачать ситуацію на 87-му окрузі, де досі триває підрахунок голосів в рамках довиборів до Верховної Ради.

«Вночі склалась загрозлива ситуація: близько 2 ночі приміщення ОВК оточили небайдужі виборці спортивної статури, деякі з них були озброєні. Атмосфера в ОВК була дійсно напружена, і народним депутатам вже було складно відрізнити журналістів і спостерігачів від сторонніх осіб на ОВК», – заявила Підласа.

Рух «Чесно», що вже п’ять днів моніторить ситуацію на 87-ій дільниці, повідомив, що напередодні окружна виборча комісія вирішила вилучити кандидата в народні депутати від партії «За майбутнє» Олександра Шевченка з дільниці. Активісти вважають рішення «безпідставним», оскільки Шевченко є суб’єктом виборчого процесу і має право перебувати на ОВК і контролювати процес підрахунку голосів.

Олександр Шевченко написав, що окружна виборча комісія «через провокації нардепів від партії «Слуга народу» незаконно зупинила роботу об 11 вечора».

Засідання ОВК відновилося лише вранці. Близько 11:00 у «Чесно» зафіксували, що приміщення ОВК оточили спецпризначенці. Члени ОВК прийшли в 11:30 і розпочали роботу.

Дехто з членів ОВК повідомив «Чесно», що в приміщенні були мішки з документацією, яку здали члени ДВК і залишали на ніч в приміщенні Будинку культури. Сьогодні, за словами членів ОВК, розташування мішків змінилося. У «Чесно» з’ясовують і перевіряють ситуацію.

На наступний день після виборів Шевченко оголосив про свою перемогу. Він заявив, що випередив свого опонента зі «Слуги народу» Василя Вірастюка на майже 200 голосів.

31 березня Тищенко стверджував, що в Івано-Франківській області на 87 окрузі «хочуть зірвати вибори». Він заявив про «безпрецедентні порушення» на дільничних та окружній виборчих комісіях.

«Це говорить про саботаж виборів на 87 окрузі. Не зумівши перемогти в чесній боротьбі, конкуренти Василя Вірастюка намагаються сфальсифікувати і зірвати вибори на даному окрузі», – написав Тищенко у фейсбуці.

Він наразі не коментував критику на його адресу з боку активістів руху «Чесно».

28 березня відбувалися довибори до Верховної Ради у 87 виборчому окрузі в Івано-Франківській області. За даними Центральної виборчої комісії, уже підрахували 71,79% дільничних протоколів. На виборах лідирує кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк (31,3%). Далі йдуть представник партії «За майбутнє» Олександр Шевченко (28,83%) та Руслан Кошулинський зі «Свободи» (28,8%).

Останній заявляв про «очевидні факти підкупу голосів» і «численні порушення на дільницях». Він вимагав визнати результати виборів недійсними і оголосити перевибори.

У 2019 році на виборах у 87-му окрузі переміг представник «Слуги народу» Зіновій Андрійович. Восени 2020 року він став мером міста Надвірна Івано-Франківської області і склав депутатський мандат.