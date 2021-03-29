Довибори на Прикарпатті: боротьба за кожен голос

Прикарпаття – Досі зберігається інтрига, хто переміг на довиборах на Прикарпатті у виборчому окрузі №87 – Олександр Шевченко від партії «За майбутнє», висуванець від «Слуги народу» Василь Вірастюк чи «свободівець» Руслан Кошулинський. За станом на 19-у годину 29 березня ЦВК підрахував дані менше від половини протоколів. Олександр Шевченко і Василь Вірастюк після оприлюднених екзитполів назвали себе переможцями.

Івано-Франківська окружна виборча комісія від коментарів утримувалася протягом денного часу 29 березня. Водночас експерти наголошують, що український виборець вкотре показав, що голосує за людей упізнаваних.

Виборчий округ №87 включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського та Коломийського районів, такі міста, як Богородчани, Надвірна і Яремче. Загалом у цьому окрузі зареєстровані 147 019 виборців. За даними ЦВК, явка виборців становила понад 35%.

У день виборів вже близько опівночі Василь Вірастюк і Олександр Шевченко оголосили себе переможцями у проміжних виборах і подякували своїм землякам за підтримку.

А мер Івано-Франківська, «свободівець» Руслан Марцінків, на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднив результати паралельного підрахунку, оголосивши, що його однопартієць Руслан Кошулинський зі Львова – на третій позиції, а Олександр Шевченко перемагає.

Що вплинуло на вибір людей? Цим поцікавилось Радіо Свобода у день голосування у Надвірній:

– Щоб був патріот нашої країни – за таким принципом і вибирала.

– За Кошулинського, хочу аби там був «свободівець». За інших навіть не думав. «Свобода» більш політично спрямована і патріотична по усіх параметрах.

– Вибирай того, хто бодай щось зробив для нашого округу, не той що планує, а вже зробив. Очікую, що розвиватиме наш регіон, як до цього це робив. Як всі так допомагатимуть, як він, то країна житиме краще.

– Голосувала, як веліли серце і совість, – говорили виборці біля дільниць 28 березня.

Представник громадського руху «Чесно» в Івано-Франківській області Віталій Світлик у коментарі Радіо Свобода наголосив, що знову ж таки спрацювала на виборах упізнаваність кандидатів.

Впізнаваність, як феномен

«Несподіванкою стало те, що Василь Вірастюк, який останній серед кандидатів вклинився у перегони, за рейтингом обійшов Руслана Кошулинського. Це тому, що є впізнаваність, це, як був феномен Володимира Зеленського. Вірастюк – відома особистість і йому не треба докладати великих зусиль на розкрутку свого імені. А Кошулинський – не місцевий, він тут не такий відомий. Його знає політичне середовище, а прості громадяни – Вірастюка і це додало йому великі відсотки, а не партія «Слуга народу», яка його висунула. Хоча Вірастюк приховував цю інформацію у передвиборчій рекламі.

Те, що приїхав Петро Порошенко і представив кандидатку Марусю Звіробій, не відіграло велику роль. Її тут не знають.

Олександр Шевченко набрав рейтинг, бо він вже роками працює на теренах Івано-Франківщини. Двічі був депутатом Верховної Ради, очолював партію «Укроп», тепер «За майбутнє». Важливий той факт, що у межах Надвірнянського округу №87 село Поляниця, де «Буковель» і Яремчанська міська рада, там постійно працює Шевченко, його знають і підтримують. На противагу йому поставили кандидатів зі Львова і Києва», – каже аналітик Віталій Світлик.

У списки кандидатів по 87-му округу було загалом троє Олександрів Шевченків. «Клони» відтягнули у головного кандидата чимало голосів, зауважує експерт.

Ключову роль зіграли «клони»

«Ключову роль зіграли «клони», які були зареєстровані. Вони відтягнули на себе близько 1000 голосів, якби не було «клонів», то голоси пішли б до основного Шевченка і перемога була би беззаперечна. А оскільки розрив може бути 200 голосів між кандидатами, то можуть бути і різні маніпуляції, щоб зробити волевиявлення на користь іншого кандидата. Цілком реальні судові позови, бо менше 200 голосів різниця, можна скасувати вибори на певній дільниці», – зауважує Віталій Світлик.

За оцінками громадського руху «Чесно» на Прикарпатті, під час голосування і підрахунку голосів на дільницях не було фальсифікацій, які б вплинули на результат виборів. Більшість дільниць затягувала з підрахунком, але це було пов’язано з бажанням членів ДВК отримати гонорар за ще одну добу роботи.

Глобального з порушень не зафіксовано

«Були порушення, що бюлетень видали по водійських правах. Підвозили виборців, але чи це родичі привезли чи штучно спланований був, мають розслідувати правоохоронці. Щось такого глобального з порушень, щоб вплинуло на загальний результат волевиявлення, не зафіксовано», – каже експерт.

За два дні до дня голосування президент Володимир Зеленський провів офіційну нараду з головою Івано-Франківської обладміністрації, мером Надвірної і лише одним кандидатом у народні депутати Василем Вірастюком. На ній мова йшла про вакцинування на Прикарпатті й експертом із цього питання був – кандидат Вірастюк. Такі дії президента Зеленськогов русі «Чесно» оцінили, як адмінресурс.

Політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда каже, що показовий дзвінок президента до свого кандидата все ж не вплинув на рішення виборця. Радше, спрацювала відома персона Василя Вірастюка.

«Вірастюк – не нове обличчя, а впізнаване. Тут перетворення образу, коли він говорить, який сильний і що йому вистачить сил змінити ситуацію. Можна сперечатися, який відбувся перетік голосів від «ЄС» до Кошулинського, але у Марусі Звіробій об’єктивно шанси виграти на Прикарпатті були мізерні. «ЄС» все, що могла, витиснула з цієї ситуації: показала прапор, політичну присутність, готовність до діалогу.

Очікувати на швидкий підрахунок голосів не варто

Очікувати на швидкий і остаточний підрахунок голосів не варто, тому що український електоральний досвід дозволяє припустити, що ці кандидати-переможці будуть боротися за перемогу, бо ціна її висока. Перемога Шевченка – це посилення позицій Ігоря Коломойського, Руслана Кошулинського – це непросто другий «свободівець», який був віцеспікером парламенту, а «свободівцеь» із репутацією. Перемога Вірастюка – показова перемога «Слуг народу», що вони зуміли добитися серйозного успіху. Тому тут боротьба буде достатньо серйозна за кожен голос», – зазначає політолог Євген Магда.

Відтак уже можна спрогнозувати, що після офіційного оприлюднення результатів виборів, якщо буде невелика різниця у голосах між конкурентами, розпочнуться судові позови.