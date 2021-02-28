Волонтер, спортсмен, продюсер. Хто змагається за мандат депутата на проміжних виборах до Верховної Ради?

Рівно через місяць, 28 березня, відбудуться проміжні вибори до Верховної Ради України в одномандатному окрузі №87 з центром у місті Надвірна на Івано-Франківщині та в окрузі №50 з центром у місті Покровськ, що на Донеччині.

Ці округи стали «вакантними» після того, як народні депутати, що раніше їх представляли, перемогли на місцевих виборах та склали депутатські мандати. Так, представник «Слуги народу» Зіновій Андрійович став мером Надвірної, а представник «Опозиційного блоку» Руслан Требушкін переміг на виборах міського голови Покровська.

І хоча офіційно агітація має розпочатися після 2 березня, низка кандидатів уже активно «сиплять обіцянками» та «працюють» на округах.

Нині про шанси того чи іншого кандидата говорити зарано, проте виглядає так, що буде «гаряче». Зокрема, через велику концентрацію упізнаваних облич та відомих імен. Далі розповідаємо, хто ці люди і чим вони відомі.

Округ №87, Івано-Франківська область

Наразі ЦВК зареєструвала понад десяток кандидатів від різних політичних сил, котрі виявили бажання змагатися за мандат у 87-му окрузі. Проте якщо говорити про тих, хто має шанси отримати високу електоральну підтримку, то можна відзначити чотирьох кандидатів. Ймовірно, між ними, відбудеться найзапекліша боротьба.

Василь Вірастюк – спортсмен, актор, багаторазовий володар титулу «Найсильніша людина України» буде балотуватися від «Слуги народу». Вірастюк наразі живе у Києві, проте народився він у Івано-Франківську, а тому цей регіон для нього не є чужим.

На користь Вірастюка грає ще декілька факторів: по-перше, він має високу упізнаваність. По-друге, новообраний мер Надвірної – Зіновій Андрійович – гравець команди «Слуги народу» (він був народним депутатом від цієї політичної сили та переміг на місцевих виборах, представляючи «Слугу народу»), а значить місцева влада точно не заважатиме Вірастюку, а радше, навпаки, буде всіляко підтримувати.

За словами самого Вірастюка, пропозицію піти в політику йому зробив сам президент України Володимир Зеленський.

Маруся Звіробій (справжнє ім’я – Олена Біленька) – військова та волонтерка. Вона йде на вибори від «Європейської солідарності».

Широковідомою Звіробій стала в жовтні 2019 року, коли вона разом з народною депутаткою від «Європейської солідарності» Софією Фединою оприлюднила відео, в якому вони критично висловлювалися на адресу Володимира Зеленського і висловлювали припущення, що може статися із ним на передовій. Дії Федини та Звіробій правоохоронці кваліфікували як погрозу вбивством щодо президента.

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10 лютого 2020 року суд зобов'язав Марусю Звіробій здати закордонний паспорт та обрав запобіжний захід у формі особистого зобов'язання терміном до 9 квітня.

На початку грудня Звіробій приєдналася до «Європейської солідарності», а вже через місяць у межах 87-го округу з’явились її білборди – із зображенням кандидатки та символікою «Європейської солідарності». Щоправда, рекламні щити Звіробій уже декілька разів псували – замальовували та обливали фарбою.

Низка політичних експертів вибір «Європейської солідарності» на користь Звіробій вважають не надто вдалим, оскільки кандидатка, на відміну від своїх найближчих супротивників, живе під Києвом і до округу №87 раніше стосунку не мала. З іншого боку, у неї є потужний агітатор в особі п’ятого президента України та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка. Разом зі Звіробій він уже їздить округом та зустрічається з потенційними виборцями.

Крім того, Петро Порошенко звернувся до «Голосу», «Батьківщини» та «Свободи», аби ті підтримали Звіробій як єдиного кандидата. Проте поки що ані «Голос», ані «Батьківщина», принаймні публічно, Звіробій не підтримали, тоді як «Свобода» в 87-му окрузі висунула свого кандидата.

Руслан Кошулинський ​– народний депутат України 7-го скликання, ексвіцеспікер Верховної Ради. Двічі (у 2015 та 2020 роках) Кошулинський брав участь у виборах мера Львова, але поступився Андрію Садовому, а в 2019 році він був кандидатом в президенти від партії ВО «Свобода». Від цієї політичної сили Кошулинський наразі і балотується до Верховної Ради у 87-му окрузі.

Загалом позиції «Свободи» в цьому окрузі досить сильні, як, власне, в усій Івано-Франківській області. Під час виборів до парламенту у 2019 році у 87-му окрузі кандидат-«свободівець» хоч і відстав від кандидата-«слуги» на 20%, але став другим.

На користь Кошулинського грає ще й той факт, що в цьому регіоні він «свій»: тривалий час проживав у селищі Битків, що в межах 87-го округу, а дві його доньки народилися у Надвірній.

Олександр Шевченко​ – співзасновник та ексвласник гірськолижного комплексу «Буковель», народний депутат України 7-го та 8-го скликань. За свою політичну кар'єру Шевченко декілька разів змінював політичні сили, котрі представляв.

Так, у 2014 році він обрався до парламенту від БПП «Солідарність». У 2015 році балотувався на посаду мера Івано-Франківська від партії «УКРОП». Від «УКРОПу» у 2019 році Шевченко йшов і в президенти. А вже до Верховної Ради 9-го скликання балотувався як самовисуванець, однак зняв свою кандидатуру на користь кандидата-«слуги» Андрія Сторожука.

Цього разу Шевченко йде до парламенту від партії «За майбутнє», лідером якої є народний депутат Ігор Палиця, котрого пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. На телеканалі «1+1», співвласником якого є Коломойський, часто висвітлюють меценатську діяльність Шевченка на Прикарпатті.

І хоча свідоцтво кандидата Олександр Шевченко отримав на початку лютого, «працювати» в окрузі він почав набагато раніше. Його білбордами уже завішана значна частина округу, а місцеві ЗМІ пишуть про організовані Шевченком поїздки школярів на курорт «Буковель» та безкоштовну лижну школу для дітей.

На своїй сторінці у фейсбуці Олександр Шевченко часто звітує про закупівлю медичного обладнання для лікарень від благодійного фонду Ігоря Палиці та активно відвідує церкви, що розташовані в 87-му окрузі.

Схоже, що «церковна діяльність» Шевченка зачепила навіть самих церковників, і вони попросили політика збавити оберти. Так, священник Української греко-католицької церкви Юстин Бойко публічно закликав Олександра Шевченка припинити агітацію у церквах у 87-му окрузі.

Округ №50, Донецька область

Тут, на відміну від 87-го округу, провладна партія «Слуга народу» поставила ставку не на медійного кандидата, а на місцевого чиновника. Від «слуг» балотуватиметься чинний голова Покровської районної державної адміністрації Андрій Бондаренко. Він народився у місті Гірник Донецької області. Підполковник, працював в органах МВС і податкової поліції.

Серед низки інших претендентів, змагатимуться генеральний продюсер телеканалу «112 Україна», фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, лідерка руху «Антивійна» та адвокат «Партії Шарія». Усі вони, хоч і проживають у Києві, переконують, що добре знають проблеми Донбасу.

Артем Марчевський народився та проживає в Києві. Працює генеральним продюсером ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ», котре потрапило під п'ятирічні санкції РНБО: активи «Телерадіокомпанії «112-ТВ» заблокували, анулювали ліцензії і заборонили користуватися радіочастотним ресурсом України. Марчевський буде балотуватися від «Опозиційної платформи – За життя».

За даними ГО «Опора», піар-кампанію в окрузі Марчевський розпочав ще наприкінці минулого року. Тоді у Покровську з’явилися білборди з його зображенням, іменем та привітанням покровчан з прийдешніми новорічними святами. А 23 лютого під час відкриття громадських приймалень Артема Марчевського спостерігачі ГО «Опора» зафіксували присутність голови окружної виборчої комісії округу №50 Віталія Барановського.

Артем Марчевський називає свою програму «планом дій справжнього громадянина і патріота». Він говорить про сприяння завершенню військового конфлікту на Донбасі політико-дипломатичним шляхом і виконання Мінських угод. Виборцям округу кандидат обіцяє ремонт доріг, стабільне водопостачання та підтримку шахтарів.

Юлія Кузьменко – волонтерка, дитячий кардіохірург, кандидат медичних наук, проживає у Києві. Кузьменко балотується від «Європейської солідарності».​ Водночас вона є фігуранткою справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Шевченківський районний суд Києва 2 лютого залишив Юлію Кузьменко під цілодобовим домашнім арештом. 15 лютого вона виступала на з’їзді «Європейської солідарності» з онлайн-зверненням. Проте, як видно з оприлюднених відеосюжетів кількох телеканалів, вона прийшла до ЦВК особисто.

Як заявила сама Кузьменко, 50-й округ – це її рідна Донеччина, де вона народилася і куди з 2014 року часто їздила як волонтер. У разі свого обрання Кузьменко обіцяє боротися з переслідуваннями за політично вмотивованими справами та займатися медичними питаннями.

Валентин Рибін народився в Хабаровську (Росія), проживає у Києві і балотуватиметься від «Партії Шарія».

Рибін займається приватною адвокатською практикою. СБУ згадує його як адвоката Анатолія Шарія. В тому числі кандидат був адвокатом Станіслава Єжова – експерекладача Володимира Гройсмана, котрого звинуватили у державній зраді, учасника російських гібридних формувань Рафаеля Лусваргі, а також громадян Російської Федерації, які брали участь в обміні «35 на 35» в 2019 році. Тоді Росія звільнила, в тому числі, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха.

Валентин Рибін у своїй програмі говорить, що йде творити нову історію України: обіцяє відстоювати прозорість формування тарифів, захищати російську мову, інтереси шахтарів та екологію Донеччини. Жителям ОРДЛО Валентин Рибін обіцяє відновлення соціальних виплат.

Вікторія Шилова народилася в Новомосковську Дніпропетровської області, проживає в Києві. Голова правління ГО «Антивійна», безпартійна. На вибори Шилову висунула партія «Держава».

Перший пункт програми Вікторії Шилової – припинення війни на Донбасі. Також кандидатка говорить про виконання Мінських домовленостей, пошук зниклих безвісти та обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». Кандидатка також обіцяє виборцям мінімальну пенсію 8 тисяч гривень.

Використовуючи гасла про відновлення зв’язків з Росією і про захист російської мови, кандидати хочуть сконцентрувати проросійський електорат в окрузі, кажуть експерти. Як зазначає голова правління ОО «Сильні громади», Валентин Красноперов, минулі місцеві вибори показали, що ці гасла не завжди є вирішальними. З іншого боку, переконаний експерт, чим більше політиків від різних партій будуть використовувати проросійську риторику, тим гірше це відіб'ється на результаті кожного з них окремо.