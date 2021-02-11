«Це була пропозиція президента»: Вірастюк розповів, чому вирішив піти в політику

Спортсмен Василь Вірастюк заявив, що піти в політику його запросив президент України Володимир Зеленський.

«У цьому немає ніякого секрету, я вам можу чітко сказати і не буду брехати. Це була пропозиція від президента України. Я, зрозуміло, зустрівся… У нас був діалог. У мене були певні пункти, я розповів про своє бачення проблеми. Побачив, що є відгук, і пішов приймати рішення», – сказав Вірастюк на брифінгу у відповідь на питання Радіо Свобода.

Він зазначив, що зустріч відбулася «протягом тижня».

Вірастюк висловив бажання працювати в спортивному комітеті Ради і лобіювати створення центру реабілітації для ветеранів війни на Донбасі.

11 лютого партія «Слуга народу» висунула 46-річного Вірастюка кандидатом у народні депутати у 87 окрузі на Івано-Франківщині. Його конкурентами за депутатський мандат стануть Маруся Звіробій («Європейська солідарність»), Руслан Кошулинський («Свобода»), Олександр Шевченко («За майбутнє») та Михайло Ноняк.

Довибори в парламент призначені на 28 березня 2021 року.