ЗМІ пишуть, що Вірастюк стане кандидатом у депутати. «Слуга народу» просить дочекатися з’їзду

«Слуга народу» висуне українського спортсмена Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати, повідомили видання LB.ua та LIGA.net з посиланням на свої джерела.

Заступниця голови депутатської фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук у коментарі Радіо Свобода заявила: «З'їзд сьогодні о 14:00. Все скоро дізнаєтеся».

Радіо Свобода звернулося із запитом про коментар і до самого Вірастюка.

За даними ЗМІ, спортсмена збираються висунути кандидатом у народні депутати у 87 виборчому окрузі на Івано-Франківщині. Обраний по цьому округу народний депутат та представник «Слуги народу» Зиновій Андрієвич склав депутатські повноваження після перемоги на виборах мера Надвірної Івано-Франківської області.

Довибори в парламент призначені на 28 березня 2021 року. На 87 окрузі мають намір балотуватися Маруся Звіробій («Європейська солідарність»), Руслан Кошулинський («Свобода»), Олександр Шевченко («За майбутнє») та Михайло Ноняк.

46-річний Василь Вірастюк – багаторозовий володар титулу «Найсильніша людина України». У 2004 році він став «найсильнішою людиною світу».