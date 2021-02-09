ЦВК зареєструвала трьох кандидатів на проміжні вибори до Верховної Ради

Центральна виборча комісія зареєструвала трьох кандидатів на проміжні вибори до Верховної Ради. Про це повідомила пресслужба ЦВК.

«Під час засідання 9 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата в народні депутати України Шевченка Олександра Леонідовича, висунутого політичною партією «За майбутнє», в одномандатному виборчому окрузі № 87 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Раніше ЦВК вже зареєструвала двох кандидатів в народні депутати України: Вікторію Шилову – в ОВО № 50 (Донецька область) та Михайла Ноняка – в ОВО № 87 (Івано-Франківська область), додали у пресслужбі.

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область), обраний в якому торік позафракційний народний депутат Руслан Требушкін, за результатами жовтневих місцевих виборів, став міським головою Покровська.

Через дострокове припинення повноважень народного депутата Зіновія Андрійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область), у цьому окрузі 28 березня також пройдуть проміжні вибори.