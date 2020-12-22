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22 грудня 2020, Київ 21:07
Новини | Політика

ЦВК призначила вибори нардепа в 50-му окрузі замість Требушкіна, обраного мером Покровська

Раніше ЦВК на 28 березня 2021 року призначила вибори у 87-му виборчому окрузі в Івано-Франківській області

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область), обраний в якому торік позафракційний народний депутат Руслан Требушкін, за результатами жовтневих місцевих виборів, став міським головою Покровська.

«До комісії надійшла ухвала Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Требушкіна Р.В., обраного в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область), за особистою заявою. Тому комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в зазначеному окрузі на неділю, 28 березня 2021 року», – йдеться в повідомленні ЦВК.

Виборчий процес проміжних виборів починається 27 січня 2021 року, додали у ЦВК.

Раніше позафракційний народний депутат Руслан Требушкін написав заяву про складання депутатських повноважень у зв’язку з обранням його на посаду Покровського міського голови Покровського району Донецької області. 16 грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Руслана Требушкіна.

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