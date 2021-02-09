Партія «Слуга народу» на з’їзді завтра розгляне кандидатів на проміжні вибори до ВР

Партія «Слуга Народу» 10 лютого проведе з’їзд, де розглянуть питання висунення кандидатів на проміжні вибори до парламенту. Про це повідомили у коментарі Радіо Свобода у пресслужбі партії.

«Буде представлення кандидатів в народні депутати, яких висунуть на з’їзді за 50-м та 87-м округами на проміжні вибори (до Верховної ради – ред.)», – заявили у пресслужбі партії.

У «Слузі народу» додали, що з’їзд буде закритим, після нього відбудеться брифінг для представників ЗМІ.

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область), обраний в якому торік позафракційний народний депутат Руслан Требушкін, за результатами жовтневих місцевих виборів, став міським головою Покровська.

Через дострокове припинення повноважень народного депутата Зіновія Андрійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область), у цьому окрузі 28 березня також пройдуть проміжні вибори.