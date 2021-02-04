Зеленський очолює президентський рейтинг, але його відставки вже хоче половина українців – опитування

Якби вибори відбулися найближчим часом, то чинного президента України Володимира Зеленського підтримали б 21,2 відсотка українців, при цьому за ідею відставки голови держави виступають 50 відсотків українців – свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

За даними дослідження, на виборах президента за Юрія Бойка готові проголосувати 17,1 відсотка українців, за Петра Порошенка – 16,4 відсотка, за Юлію Тимошенко –12,3 відсотка.

Також Ігоря Смешка підтримують 7,5 відсотка громадян України, Володимира Гройсмана – 4,3 відсотка, Олега Ляшка – 4 відсотки. За Дмитра Разумкова готові віддати свій голос 3,2 відсотка опитаних, за Сергія Притулу – 3,1 відсотка, за Олега Тягнибока – 2,1 відсотка, за Віталія Кличка – 1,1 відсотка, повідомляє «Рейтинг».

За даними опитування, у другому турі виборів Зеленський отримав би першість у парі з усіма опонентами: з Петром Порошенком – 56 відсотків проти 44 відсотків. У парі з Юрієм Бойком – 60 відсотків проти 40 відсотків, з Юлією Тимошенко – 55 відсотків проти 45 відсотків.

Якби до другого туру вийшли Бойко та Порошенко, то переміг би Бойко з результатом у 51 відсоток, свідчить опитування.

Відповідно до результатів опитування, парламентський рейтинг очолює «Опозиційна платформа – За життя» (18,9 відсотка) та «Слуга народу» (18,6 відсотка). Інші політичні сили отримали такі результати:

«Європейська солідарність» – 15,2 відсотка

«Батьківщина» – 12,2 відсотка

«Українська стратегія Гройсмана» – 4,8 відсотка

Радикальна партія – 4,7 відсотка

«Сила і честь» – 4,5 відсотка

«За майбутнє» – 4,4 відсотка

«Голос» – 3,5 відсотка

партія Шарія – 3,4 відсотка

«Свобода» – 3,1 відсотка

«УДАР» Віталія Кличка – 2,4% відсотка

«Наш край» – 1,4% відсотка

Разом із тим, ідею розпуску Верховної Ради та дострокові вибори підтримують 63 відсотки українців, не підтримують – 30 відсотків. Ідею відставки президента і призначення дострокових виборів голови держави підтримують 50 відсотків, не підтримують 46 відсотків, свідчать результати опитування.

«Протягом останніх двох місяців підтримка дострокових парламентських виборів зросла з 58 до 63 відсотків, президентських – з 39 до 50 відсотків, обрання нового КМУ – з 60 до 62 відсотків», – додали в соціологічній групі.

Опитування проводилося методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів серед аудиторії населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше від 2,2 відсотка.

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, станом на 22 січня на виборах за чинного президента України Володимира Зеленського готові були проголосувати 19,8 відсотка українців. У другий тур із ним, згідно з опитуванням, вийшов би п’ятий президент України та лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко. Його готові підтримати 15,7 відсотка тих, хто визначився зі своєю кандидатурою на президентських виборах.