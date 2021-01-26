На виборах до Ради перемогла б ОПЗЖ, «Слуга народу» посіла б четверте місце – опитування

На виборах до Верховної Ради найбільше голосів набрала б «Опозиційна платформа – За життя», йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

За ОПЗЖ готові проголосувати 20,7% серед тих, хто визначився зі своїм вибором.

До парламенту також потрапили б «Європейська солідарність» (15,3%), «Батьківщина» (12,6%), «Слуга народу» (11,2%), «Сила і честь» (8,3%), «Голос» та «Українська стратегія Гройсмана».

Опитування проводили 22 січня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. У ньому взяли участь 1005 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,1% ­– для показників, близьких до 50%, 2,7% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.