65% українців не знають, що місцеві вибори відбудуться 25 жовтня – соцопитування

65% українців не знають, що місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року, йдеться в соціологічному опитуванні групи «Рейтинг».

«Лише 35% опитаних знають точну дату місцевих виборів в Україні. 43% взагалі не знають, коли відбудуться вибори, 19% знають, що десь у жовтні, але дати не знають. Ще 3% назвали інші дати. Про дату місцевих виборів знають переважно лише старші респонденти», – розповіли аналітики.

69% опитаних не знають, за якою системою відбудуться місцеві вибори. Лише 13% впевнено відповіли, що знають, як відбуватиметься голосування, 18% зазначили, що знають про це частково.

57% респондентів зазначили, що обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах. Вагаються (50/50) – 19% респондентів, можливо візьмуть участь – ще 9% респондентів.

Опитування проводили 12-15 вересня методом телефонного інтерв’ю. У ньому взяли участь 5000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більш ніж 1,4%.