«Ми не торгуємось»: Кличко після заяви «ЄС» про підтримку його кандидатури на мера Києва

Чинний мер Києва Віталій Кличко заявив, що його партія «УДАР» йде на вибори самостійно. Відповідну заяву він оприлюднив у фейсбуці через кілька годин після того, як партія «Європейська солідарність» заявила про його підтримку на місцевих виборах 25 жовтня

«Сьогодні дізнався про підтримку моєї кандидатури на посаду мера Києва деякими іншими політичними силами. Розумію, що чимало партій сьогодні хочуть, щоб Кличко був їхнім мером... «УДАР» іде на вибори самостійно. Ми не торгуємось. Будь-яке об’єднання можливе лише навколо інтересів киян», – написав Кличко.

Раніше сьогодні партія п’ятого президента України, а нині народного депутата Петра Порошенка «Європейська солідарність» заявила про підтримку чинного міського голови Віталія Кличка на місцевих виборах 25 жовтня. Голова Київської міської організації партії Володимир Прокопів пояснив це так: «Ми підтримуємо діючого міського голову, який реалізовував політичний курс п’ятого президента України».

16 вересня також стало відомо, що список «Європейської солідарності» на виборах до Київради очолила Марина Порошенко, дружина п’ятого президента України, лікар-кардіолог, кандидат медичних наук, у 2018-2019 роках – голова Українського культурного фонду.

5 червня цього року партія Петра Порошенка «Європейська солідарність» заявляла, що хоче висунути кандидатуру Віталія Кличка на виборах у Києві, тоді чинний мер відмовився, заявивши, що самостійно поведе команду «УДАРу» на місцеві вибори, зокрема в Київраду.