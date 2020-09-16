Зеленського на виборах президента готові підтримати 29% українців – опитування

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, чинного президента України Володимира Зеленського готові підтримати 29% українців, які мають намір голосувати і визначився зі своїм вибором, йдеться в опитуванні групи «Рейтинг». У 2019 році в першому турі виборів за нього проголосували 30,24%.

Лідера «Опозиційної платформи – За життя» Юрія Бойка готові підтримати 15,5%, п’ятого президента Петра Порошенка – 14%, лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко – 9,3%, лідера «Сили і честі» Ігоря Смешка –6,4%.

Опитування проводили 3-6 вересня. У ньому взяли участь 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш як 2,2%.