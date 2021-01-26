За Зеленського готові проголосувати менш ніж 20% українців – КМІС

На виборах за чинного президента України Володимира Зеленського готові проголосувати 19,8% українців, йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології.

У другий тур з ним би вийшов п’ятий президент України та лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко. Його готові підтримати 15,7% тих, хто визначився зі своєю кандидатурою на президентських виборах.

За даними КМІС, у другому турі Зеленського підтримали б 55,2%, а Порошенка – 44,8%.

Далі в президентському рейтингу йдуть лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко (11,9%), лідер «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко (11%) та лідер «Сили і честі» Ігор Смешко.

Опитування проводили 22 січня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. У ньому взяли участь 1005 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,1% ­– для показників, близьких до 50%, 2,7% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.