Тимошенко, Порошенко та Ляшко очолили рейтинг недовіри серед українців – КМІС

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко та лідер Радикальної партії Олег Ляшко очолили рейтинг недовіри серед українців, йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Тимошенко не довіряють або скоріше не довіряють 78,1%, Порошенку – 75,7%, а Ляшку – 69,8%.

Далі ідуть міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (68,2%), лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок (65,3%), один з лідерів «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук (62,7%), колишній прем’єр Володимир Гройсман (62,2%) та президент України Володимир Зеленський (59,6%).

Опитування проводили з 17 до 23 грудня 2020 року. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів опитали 1200 респондентів, що мешкають у 85 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.