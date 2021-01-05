ОПЗЖ відстає від «Слуги народу» на 4 відсоткові пункти – опитування

«Опозиційна платформа – За життя» відстає від «Слуги народу» на 4 відсоткові пункти, йдеться в опитуванні групи «Рейтинг».

«Слугу народу» на виборах до парламенту готові підтримати 21,6% тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором. За ОПЗЖ готові проголосувати 17,4%. За ними йдуть «Європейська солідарність» (14,5%), «Батьківщина» (10,9%), «Українська стратегія Гройсмана» (5,7%), «Радикальна партія» (5,6%), «За майбутнє» (3,7%), «Свобода» – 3,2%, «УДАР Віталія Кличка» – 3,1%, «партія Шарія» – 2,9%, «Голос» та «Сила і честь» – по 2,8%, «Наш край» – 2,2%.

Президентський рейтинг очолює чинний глава держави Володимир Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За Юрія Бойка проголосували б 16,6%, Петра Порошенка – 13,3%, Юлію Тимошенко – 10,5%, Ігоря Смешка – 6,4%, Володимира Гройсмана – 6,1%, Олега Ляшка – 4,7%, Сергія Притулу – 4,1%, Олега Тягнибока – 2,6%, Віталія Кличка – 2,3%.

Опитування проводили 2-4 січня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. У ньому взяли участь 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.