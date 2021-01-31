Чому популярність ОПЗЖ обганяє «Слугу народу»?

На виборах до Верховної Ради найбільше голосів набрала б «Опозиційна платформа – За життя», йдеться у останньому опитуванні Київського міжнародного інституту соціології. Згідно з ним, за ОПЗЖ готові проголосувати 20,7% серед тих, хто визначився зі своїм вибором. До парламенту також потрапили б «Європейська солідарність» (15,3%), «Батьківщина» (12,6%), «Слуга народу» (11,2%), «Сила і честь» (8,3%), «Голос» та «Українська стратегія Гройсмана».

Про що можуть свідчити такі рейтинги? Відповідь на це питання Радіо Свобода попросило дати народних депутатів.

Євгенія Кравчук, «Слуга народу»:

Те, що падають рейтинги «Слуги народу» і президента, можна пояснити, бо у нас в країні зараз економічна криза та пандемія, тож зрозуміло, що увесь негатив падає на владу: усі її критикують (правильно-неправильно, об'єктивно-необ'єктивно). Зрозуміло, що є певні медійні ресурси, які заточені постійно повторювати якийсь негатив з приводу дій влади (бо кожна опозиція хоче стати владою).

У мене взагалі є враження, що для ЄС чи ОПЗЖ вигідно, щоб взагалі нікого не було, бо є вони, які розривають між собою суспільну думку, накачують людей з одного і з іншого боку, поляризують. Коли ми їздили на Донбас, то я звернула увагу, які популістичіні гасла були розміщені на банерах ОПЗЖ. І, на жаль, популізм захоплює людей, є тенденція голосувати за обіцянки.

Але ми ж в принципі не заради рейтингів працюємо. Ми працюємо, щоб виконати ту програму, з якою ми прийшли до влади. Тому, я сподіваюся, що як тільки відновиться, покращиться економічна ситуація, то і наші рейтинги будуть зростати. А для цього нам потрібно працювати ще інтенсивніше, сконцентруватися та виконувати те, що ми обіцяли.

В опитуванн КМІСу мене особисто здивувало, що в переліку кандидатів на пост прездента є два представники ОПЗЖ. Це як пояснити взагалі? У них там розкол чи що?

Микола Скорик, ОПЗЖ:

Наші рейтинги зростають насамперед тому, що люди бачать нашу послідовність: усе те, що ми декларували на виборах в різних сферах, ми намагаємося реалізовувати. Наприклад, ми є однією із тих плітичних сил, яка послідовно виступає за реалізацію мінських угод (хоча це була одна із ключових обіцянок не лише нашої політичної сили, але і того ж Зеленського, який її не виконує).

Тому зниження рейтингу Зеленського і «Слуги народу» об'єктивне. Я думаю, що дуже вплинула на це ситуація із законом про ринок землі, який вони фактично продавили. До того ж люди бачать все те, що відбувається навколо тарифів та у сфері охорони здоров'я.

Нас звинувачують у речах, які нібито розколюють суспільство. Але, якщо ми виступаємо за те, щоб права російської мови та інших мов нацменшин виконувалися, згідно з українською Конституцією, то в чому це розколює супільство? Ми всі є громадянами України, усі любимо українську державу і бажаємо їй найкращого.

А щодо нашого медійного впливу, то якщо певні канали чітко і об'єктивно висвітлюють те, що відбувається в країні та у Верховній Раді, і у нас є можливість через ці канали донести нашу позицію, я в цьому нічого поганого не бачу.

Іван Крулько, «Батьківщина»:

Зростання рейтингу «Батьківщини», безумовно, свідчить про нашу роботу, яку ми робимо в дуже непростий і в дуже конкурентний період часу (особливо, коли на нашому електоральному полі зараз багато хто хоче підбирати голоси).

Катастрофічний обвал рейтингу «Слуги народу» буде і далі продовжуватися, тому що зобов'язання, які вони брали на виборах, не виконуються, тому що ситуація соціально-економічна погіршується.

Щодо ОПЗЖ, то до них від «Слуги народу» повернулися ті виборці, які переважно і голосували за такі політсили, як ОПЗЖ.

Безумовно ми розуміємо, що ОПЗЖ є політичною силою, яка здебільшого орієнтується на ітереси Кремля і це є певною загрозою для України. Але якщо подивитися і проаналізувати рейтинговий список, то ми побачимо, що ОПЗЖ самостійна зі своїми відсотками, у той час, коли політсили демократичного спрямування мають сукупно набагато більше голосів.

Тож, я думаю, що якщо навть відбудуться позачергові вибори, то все одно немає такої небезпеки, що більшість у парламенті може отримати, скажімо, партія ОПЗЖ. Я на цей момент не бачу такої загрози.

Володимир В'ятрович, «Європейська солідарність»:

Те, що зростає рейтинг ОПЗЖ, свідчить про те, що Росія нікуди не зникла, а продовжує підтримувати та фінансувати свої політичні сили в Україні: на це ідуть колосальні ресурси і, на жаль, теперішня влада нічого не робить для того, аби протистояти цьому російському впливу, бо сама повіністю себе дискредитувала (а цим якраз і користуються здебільшого проросійські сили).

Хоча, крім рейтингу нашого політичного ворога ОПЗЖ, зростають і рейтинги інших політичних сил. Я дуже радий, що другою політичною силою (яка, я переконаний, незабаром стане першою політичною силою) є наша «Європейська солідарність».

Очевидно, що потрібно говорити про якесь об'єднання зусиль перед загрозою зростання впливів пророосійських політичних сил. Думаю, нам треба координувати свої дії з такими партіями, як, наприклад, «Голос» чи УДАР, для того, аби не допустити подальшого проросійського реваншу.

Кіра Рудик, «Голос»:

Мені було приємно побачити, що у останньому рейтингу КМІС у партії «Голос» з запасом є відсотки для того, щоб пройти до наступного парламенту. Тому я бачу, що наша важка робота показує свої результати.

Водночас ми бачимо, що антиукраїнські сили працюють на роз'єднання, на поляризацію суспільства, на те, щоби протиставляти Схід і Захід, російську мову і українську мову, отримують велику підтримку.

Це, зокрема, є знаком для президента Зеленського, що він повинен краще і більше працювати на об'єднання країни, а не на її розєднання, реагувати на болючі для людей питання (такі, як, наприклад, тарифи (про які потрібно було говорити ще в жовтні-листопаді, коли ми готувалися до опалювального сезону) чи про вакцинацію (де відбуваються маніпуляції про російську вакцину).

Особисто для нас зростання рейтингу проросійських сил є дуже болючим і саме тому ми у «Голосі» будемо працювати ще активніше. Вважаю, що ми повинні працювати на об'єднання, на те, що Україна є єдиною, щоб не було такої поляризації. Ми є адекватною проукраїнською силою, яка може бути платформою далі для того, щоб всі адекватні, не поляризуючі проукраїнські сили працювали разом. Ми є відкритою платформою, до якої люди, зі спільними для нас цінностями можуть доєднатися.