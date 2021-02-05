КВУ оприлюднив статистику прогулів засідань Ради депутатами

За підсумками роботи четвертої сесії Верховної Ради головними прогульниками були депутати групи «За майбутнє». Такі дані оприлюднив Комітет виборців України.

«Головними прогульниками Ради стали народні депутати групи «За майбутнє». В середньому впродовж сесії на пленарні засідання реєструвалися лише третина депутатів групи – 36 відсотків. Низькі показники реєстрації в народних депутатів «Опозиційної платформи – За життя». В середньому на засіданнях Ради реєструвалося 40 відсотків депутатів політсили», – йдеться в повідомленні.

За даними КВУ, у нардепів «Батьківщини» показники відвідування на рівні 51 відсотка, у групи «Довіра» – 56 відсотків, у фракції «Голос» – 58 відсотків.

«Лідерами за відвідуваннями Ради впродовж четвертої сесії ВР стали народні депутати «Європейської солідарності» та «Слуги Народу». В середньому на засіданнях ВР було зареєстровано 63 відсотки депутатів «Європейської солідарності» та 62 відстоки депутатів «Слуги Народу», – розповіли в Комітеті виборців.

Голова КВУ Олексій Кошель з цього приводу зазначив, що четверта сесія ВР виявилася найменш продуктивною за час роботи нового складу парламенту.

«Впродовж сесії народні депутати працювали лише 28 сесійних днів. Відвідування Верховної Ради також погіршилося. З одного боку, на це вплинули місцеві вибори, до яких де факто була залучена частина народних депутатів, які виступали в ролі агітаторів на місцях. З іншого боку, в осінній період в Україні погіршилася загальна ситуація із коронавірусом, через що робота парламенту була фактично заблокованою», – сказав Кошель.

1 вересня 2020 року розпочалася четверта сесія Верховної Ради дев’ятого скликання. Вона тривала до 22 січня 2021 року, відповідно до календарного плану, ухваленого в липні 2020 року.