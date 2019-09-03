Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Вересень 2019, Київ 20:06
Відео

Зеленський виганяє з Ради прогульників і кнопкодавів

Зеленський виганяє з Ради прогульників і кнопкодавів
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:03 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Сьогодні Верховна Рада України обмежила недоторканність народних депутатів. Рішення підтримали всі фракції, крім «Опозиційної платформи». Водночас президент України Володимир Зеленський пропонує парламентові ухвалити норму про позбавлення мандата депутатів за прогули і кнопкодавство. Верховна Рада з обмеженою недоторканністю і без кнопкодавів. Наскільки це можливо? Обговоримо з учасниками програми. А ними є народний депутат Верховної Ради VIII скликання Сергій Висоцький, а також депутати чинного скликання парламенту Василь Мокан від «Слуги народу» та Вадим Івченко від «Батьківщини».

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG