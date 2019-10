Радіо Свобода Daily: Депутати запровадили собі фінансові покарання за прогули Верховної Ради

Парламент ухвалив судову реформу Зеленського

Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про судоустрій, запропоновані президентом Володимиром Зеленським. Нововведення змінюють порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та скорочують кількість суддів Верховного суду України із 200 до 100. Судова реформа Зеленського може знищити незалежність судової системи та надмірно перенавантажить її. Про це заявила голова Верховного суду Валентина Данишевська. Детальніше – в інтерв’ю.

Депутати підтримали собі покарання за прогули Верховної Ради

Верховна Рада у другому читанні і в цілому підтримала законопроєкт про припинення відшкодування народному депутату витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради або засідань комітетів. Документ підтримали 265 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає, що виплат будуть позбавлятися депутати, які протягом календарного місяця однієї сесії без поважних причин не взяли участь у більш ніж 30% голосувань або у понад 50% засідань комітету, до якого обрані. Також, за документом, Рада відмовляється від письмової реєстрації депутатів на користь електронної реєстрації перед відкриттям кожного пленарного засідання. Що кажуть самі народні обранці про це – дивіться у відео.

У Кремлі назвали «несподіваною» вимогу Києва розпустити «ЛДНР»

У Кремлі заявили, що вимога української сторони про розпуск угруповань бойовиків «ДНР» і «ЛНР» стала «несподіваною і для Москви, і для Берліна, і для Парижа».

«Тут можна сміливо сказати, що такі нові ввідні вельми несподівані – і для Москви, і для Берліна, і для Парижа. Тут поки що важко коментувати, чи означає це відхід від мінських угод, чи означає це відмову від раніше взятих зобов’язань і раніше поставлених підписів – поки незрозуміло», – цитують російські державні агентства новин слова речника російського президента Дмитра Пєскова.

За підсумком засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську 15 жовтня речниця представника України на переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що українська сторона вважає можливим виконання політичного блоку питань мінських угод за умови, зокрема, розпуску угруповань «ЛДНР».

За час анексії до Криму переселили 140 тисяч росіян, повідомив постійний представник президента в АРК.

Харківська міська рада підтримала «формулу Штайнмаєра». Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що про її впровадження говорити рано.

Стартував національний відбір на «Євробачення-2020». Цьогорічний конкурс проходитиме за новими правилами, зокрема, у ньому не зможуть взяти участь ті конкурсанти, які виступали у країні-агресорі та окупованому Росією Криму.

Барселона знову протестує

Люди стукають по трубах і батареях у будинках, а з балконів звисає все більше саньєр, смугастих прапорів непокірного регіону. Так жителі Каталонії висловлюють своє щоденне невдоволення від того, що їхня область – все ще в Іспанії. Регіон, де вже значний час підтримують сепаратизм, знову протестує. На думку експертів, ці протести вирішальні.

Наступ Туреччини в Сирії та наслідки для України

Президент США Дональд Трамп відправив свого віцепрезидента Майка Пенса на чолі делегації, в якій держсекретар і радник з питань національної безпеки, до Анкари, щоб домовитися із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом про припинення вогню на півночі Сирії. Президент Туреччини спочатку відмовився від зустрічі, а потім погодився зустрітися з американською делегацією. Турецькі війська розпочали наземну операцію проти курдських сил 9 жовтня. А передували їй авіанальоти та артилерійський обстріл території, утримуваній курдськими силами, які раніше були союзниками США.​ Чому це важливо для світу та для України? Читайте – у матеріалі.

Вірусний ролик: промову Грети Тунберґ перетворили в хіт death metal

Промову Грети Тунберґ перетворили в хіт death metal. Музикант, який «змусив» Грету «полюбити» важкий метал, поділився історією створення популярного вірусного ролика. А ще – розкрив одну таємницю.

#KyivNotKiev: світові ЗМІ змінюють написання української столиці

Американське видання The Washington Post вирішило у своїх публікаціях писати назву української столиці як Kyiv, а не Kiev, як це було у газеті досі, повідомив голова бюро The Washington Post у Брюсселі Майкл Бірнбаум. Він додав, що написання української столиці як Kiev, щоправда, ще може траплятися в історичних контекстах, щодо страви «котлета по-київськи» чи коли цитується матеріал без перекладу. Напередодні написання назви української столиці у своїх матеріалах змінило міжнародне інформаційне агентство Associated Press та британська телерадіомовна корпорація ВВС.

Син загиблого військового, який вивів на поле Роналду

Матч української збірної з командою Португалії проходив в особливий для України день. Вся країна відзначала – День захисника України. Тому свою перемогу над чинними чемпіонами Європи – футболісти присвятили українським військовим. А найбільш відомого футболіста світу португальця Кріштіану Роналду вивів на поле син загиблого українського військового Олександр Цимбал. Як це було – розповів він сам.

