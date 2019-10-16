Рада ухвалила судову реформу Зеленського

Верховна Рада України 16 жовтня проголосувала у другому читанні і в цілому за президентський законопроєкт щодо діяльності органів суддівського врядування. Закон №1008 підтримали 236 депутатів – 219 зі «Слуги народу» і 17 позафракційних.

Ухвалений депутатами законопроєкт передбачає, серед іншого, що склад Верховного суду України скорочується з 200 до 100 суддів, кількість членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів – з 16 до 12. Призначення на посади 12-ти членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. Також Вища рада правосуддя має створити комісію з питань доброчесності та етики.

У першому читанні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт 12 вересня.

1 жовтня у своєму листі до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич повідомила, що законопроєкт №1008 передбачає широкомасштабні зміни, які можуть мати значні наслідки для незалежності судової системи.

3 жовтня посол ЄС в Україні Матті Маасікас також повідомив, що Європейський союз поділяє занепокоєння Ради Європи через проєкт судової реформи президента Зеленського.