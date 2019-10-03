ЄС поділяє занепокоєння Ради Європи через проєкт судової реформи Зеленського

Європейський союз поділяє занепокоєння Ради Європи через проєкт судової реформи президента України Володимира Зеленського, повідомив посол ЄС в Україні Матті Маасікас у Twitter.

«Сильна заява від [генерального секретаря Ради Європи] Марії Пейчинович-Бурич про деякі аспекти судової реформи в Україні. ЄС поділяє стурбованість щодо європейських стандартів. Ми готові продовжити діалог щодо законопроєкту №1008», – написав Маасікас.

1 жовтня у своєму листі до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич повідомила, що законопроєкт №1008 передбачає широкомасштабні зміни, які можуть мати значні наслідки для незалежності судової системи.

12 вересня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у першому читанні.