За час анексії до Криму переселили 140 тисяч росіян – постпред президента в АРК

Представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що через намагання змінити демографічну карту анексованого Криму Росія за час анексії переселила туди понад 140 тисяч російських громадян. Як передає телеканал UATV, таким чином, на думку Кориневича, Москва хоче збільшити на півострові кількість прихильників анексії.

«Це така практика держави-окупанта, коли вона заміщає населеніt окупованій території своїм населенням – для того, щоб змінити демографічну карту цієї місцевості. Переселяючи своїх громадян на півострів, безумовно, Росія порушує четверту Женевську конвенцію, що захищає цивільне населення під час війни. Але це, по суті, ще й військовий злочин – за змістом восьмої статті Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Безумовно, таке заміщення має одну мету – змінити склад населення для того, щоб там було більше людей, які є прихильниками дій окупаційних властей», – сказав Кориневич.

Реакції російської сторони на такі висловлювання українського чиновника поки немає.

Раніше національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв заявляв, що російська влада переселила в Крим майже мільйон осіб.

Прокуратура АРК кваліфікує зміну демографічної ситуації в анексованому Росією Криму як військовий злочин.