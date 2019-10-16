Депутати підтримали собі покарання за прогули Верховної Ради

Верховна Рада 16 жовтня у другому читанні і в цілому підтримала законопроєкт про припинення відшкодування народному депутату витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради або засідань комітетів. Документ підтримали 265 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає, що виплат будуть позбавлятися депутати, які протягом календарного місяця однієї сесії без поважних причин не взяли участь у більш ніж 30% голосувань або у понад 50% засідань комітету, до якого обрані.

Також, за документом, Рада відмовляється від письмової реєстрації депутатів на користь електронної реєстрації перед відкриттям кожного пленарного засідання.

Закон набирає чинності наступного дня після опублікування.

За даними КВУ, у фракції президентської партії «Слуга народу» у вересні було найбільше депутатів, які частіше, ніж інші, ігнорували голосування Верховної Ради (13 депутатів пропустили третину і більше голосувань Ради). При цьому серед фракцій та груп парламенту найчастіше брали участь в голосуваннях саме депутати «Слуги народу» (88%).