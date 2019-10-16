У Кремлі назвали «несподіваною» вимогу Києва розпустити «ЛДНР»

У Кремлі заявили, що вимога української сторони про розпуск угруповань бойовиків «ДНР» і «ЛНР» стала «несподіваною і для Москви, і для Берліна, і для Парижа».
«Тут можна сміливо сказати, що такі нові ввідні вельми несподівані – і для Москви, і для Берліна, і для Парижа. Тут поки що важко коментувати, чи означає це відхід від мінських угод, чи означає це відмову від раніше взятих зобов’язань і раніше поставлених підписів – поки незрозуміло», – цитують російські державні агентства новин слова речника російського президента Дмитра Пєскова.
За підсумком засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську 15 жовтня речниця представника України на переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що українська сторона вважає можливим виконання політичного блоку питань мінських угод за умови, зокрема, розпуску угруповань «ЛДНР».
FACEBOOK КОМЕНТАРІ