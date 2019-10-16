У Кремлі назвали «несподіваною» вимогу Києва розпустити «ЛДНР»

У Кремлі заявили, що вимога української сторони про розпуск угруповань бойовиків «ДНР» і «ЛНР» стала «несподіваною і для Москви, і для Берліна, і для Парижа».

«Тут можна сміливо сказати, що такі нові ввідні вельми несподівані – і для Москви, і для Берліна, і для Парижа. Тут поки що важко коментувати, чи означає це відхід від мінських угод, чи означає це відмову від раніше взятих зобов’язань і раніше поставлених підписів – поки незрозуміло», – цитують російські державні агентства новин слова речника російського президента Дмитра Пєскова.

За підсумком засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську 15 жовтня речниця представника України на переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що українська сторона вважає можливим виконання політичного блоку питань мінських угод за умови, зокрема, розпуску угруповань «ЛДНР».