Підсумки засідання ТКГ у Мінську: сторони не домовилися про нову дату розведення військ

У столиці Білорусі Мінську у вівторок завершилося засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Як повідомив журналістам посередник на перемовах від ОБСЄ, посол Мартін Сайдік, сторони не домовилися щодо дати початку розведення військ та озброєнь у містах Золоте та Петрівське, яке не вдалося почати з 7 жовтня.

«Сторонам не вдалося відновити розведення сил та засобів у Золотому, відповідно домовленостей досягнених на минулому засіданні. Сторони, тим не менше, сьогодні підтвердили свою прихильність збереженню цього рішення. Маю надію, що найближчим часом ми побачимо його втілення», – сказав Сайдік.

Сайдік також повідомив, що останнім часом зросла кількість порушень режиму тиші на Донбасі та закликав сторони забезпечити стійке перемир’я.

На виконанні безпекового блоку питань Мінських угод акцентувала за підсумками засідання ТКГ і речниця представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Попри зобов’язання, зафіксоване Мінськими угодами, НЗФ ОРДЛО не відводить від лінії зіткнення важку артилерію, натомість розміщують на передовій танки та міномети. Окремо українська сторона наголосила на необхідності демілітаризації н.п. Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачово, де мають бути відведені важке озброєння та техніка. Гостро стоїть питання доступу СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО включно із непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону. Їхні патрулі зазнають систематичних перешкоджань з боку НЗФ ОРДЛО, що є прямим порушенням Мінських угод», – повідомила Оліфер на сторінці у Facebook.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області та Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня. Цього не відбулося через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків, які своєю чергою звинувачили у порушенні режиму тиші українську сторону.