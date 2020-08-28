У Верховній Раді розповіли, як працюватиме четверта сесія дев’ятого скликання

В апараті українського парламенту в п’ятницю офіційно повідомили, що 1 вересня 2020 року розпочинається четверта сесія Верховної Ради дев’ятого скликання.

У повідомленні зауважили, що вона триватиме до 22 січня 2021 року, відповідно до календарного плану, ухваленого в липні цього року.

«Календарним планом передбачено, що десять тижнів Верховна Рада працюватиме у режимі пленарних засідань. Ще сім тижнів народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). Для роботи з виборцями відведено чотири тижні. Вхід представників ЗМІ до будівлі Верховної Ради України за тимчасовою карткою акредитації, виданою на час карантину, та за наявності постійної акредитації через 1-й під’їзд», – вказано на сайті парламенту.

Під час карантину, оголошеного урядом для запобігання поширенню коронавірусної інфекції, Верховна Рада працювала в режимі позачергових засідань із середини березня до червня. З червня пленарні засідання тривали з 10:00 до 15:00 з однією перервою на 30 хвилин, а засідання комітетів – у режимі онлайн.

До карантину пленарні засідання у вівторок і четвер тривали з 10:00 до 18:00 – ранкове і вечірнє з двома перервами, а в середу та п’ятницю з 10:00 до 15:00 з однією перервою.