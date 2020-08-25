Верховна Рада збирається на позачергове засідання

Верховна України у вівторок збирається на позачергове засідання, яке розпочнеться об 11:00. Як випливає із порядку денного, депутати розглянуть, серед іншого, законопроєкти про зміни до держбюджету на поточний рік.

Загалом Рада планує розглянути шість законопроєктів та проєктів постанов. Серед питань порядку денного – підвищення мінімальної зарплати з 4 723 до 5 тисяч гривень уже з 1 вересня та оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України.

Початок четвертої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання запланований на 1 вересня. У цей же день має відбутися перше пленарне засідання.