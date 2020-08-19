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19 серпня 2020, Київ 16:09
Новини | Політика

Разумков розпорядився скликати позачергову сесію Верховної Ради 25 серпня

Разумков призначив позачергове засідання на 11:00 25 серпня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розпорядився скликати позачергову сесію парламенту на 11:00 25 серпня.

Депутати планують розглянути шість законопроєктів та проєктів постанов. Серед питань порядку денного – підвищення мінімальної зарплати з 4 723 до 5 тисяч гривень уже з 1 вересня та оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України.

Початок четвертої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання запланований на 1 вересня. У цей же день має відбутися перше пленарне засідання.

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