Разумков розпорядився скликати позачергову сесію Верховної Ради 25 серпня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розпорядився скликати позачергову сесію парламенту на 11:00 25 серпня.

Депутати планують розглянути шість законопроєктів та проєктів постанов. Серед питань порядку денного – підвищення мінімальної зарплати з 4 723 до 5 тисяч гривень уже з 1 вересня та оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України.

Початок четвертої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання запланований на 1 вересня. У цей же день має відбутися перше пленарне засідання.