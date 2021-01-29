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29 січня 2021, Київ 18:45
Новини | Політика

«Європейська солідарність» офіційно висунула Марусю Звіробій кандидаткою в народні депутати

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко вернувся до «Голосу», «Батьківщини» та ВО «Свобода» із закликом підтримати Марусю Звіробій (на фото) на виборах до Верховної Ради

Партія «Європейська солідарність» офіційно висунула волонтерку та військову Марусю Звіробій кандидаткою в народні депутати, повідомив лідер ЄС Петро Порошенко в телеграмі.

«Абсолютно не випадково у надзвичайно важливий в історії України день – День пам’яті Героїв Крут – з’їзд партії «Європейської Солідарності» офіційно висуває кандидатом у Наддвірнянському районі Івано-Франківської області справжнього героя – Марусю Звіробій», – написав Порошенко.

Він звернувся до «Голосу», «Батьківщини» та ВО «Свобода» із закликом підтримати Звіробій.

Маруся Звіробій (справжнє ім’я – Олена Біленька) стала широковідома в жовтні 2019 року. Вона разом з народною депутаткою від «Європейської солідарності» Софією Фединою оприлюднила відео у відповідь на розмову президента Володимира Зеленського з добровольцями у селищі Золоте Луганської області 26 жовтня 2019 року.

1 листопада 2019 року Генпрокуратура порушила кримінальне провадження за фактом висловлювання Софії Федини і Марусі Звіробій, які, зокрема, сказали про поїздку президента на Донбас, що там «може зірватися граната, а ще там обстріли бувають».

Дії Федини та Звіробій кваліфікували як погрозу вбивством щодо президента.

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