«Європейська солідарність» офіційно висунула Марусю Звіробій кандидаткою в народні депутати

Партія «Європейська солідарність» офіційно висунула волонтерку та військову Марусю Звіробій кандидаткою в народні депутати, повідомив лідер ЄС Петро Порошенко в телеграмі.

«Абсолютно не випадково у надзвичайно важливий в історії України день – День пам’яті Героїв Крут – з’їзд партії «Європейської Солідарності» офіційно висуває кандидатом у Наддвірнянському районі Івано-Франківської області справжнього героя – Марусю Звіробій», – написав Порошенко.

Він звернувся до «Голосу», «Батьківщини» та ВО «Свобода» із закликом підтримати Звіробій.

Маруся Звіробій (справжнє ім’я – Олена Біленька) стала широковідома в жовтні 2019 року. Вона разом з народною депутаткою від «Європейської солідарності» Софією Фединою оприлюднила відео у відповідь на розмову президента Володимира Зеленського з добровольцями у селищі Золоте Луганської області 26 жовтня 2019 року.

1 листопада 2019 року Генпрокуратура порушила кримінальне провадження за фактом висловлювання Софії Федини і Марусі Звіробій, які, зокрема, сказали про поїздку президента на Донбас, що там «може зірватися граната, а ще там обстріли бувають».

Дії Федини та Звіробій кваліфікували як погрозу вбивством щодо президента.