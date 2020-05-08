Печерський суд не продовжив запобіжний захід Марусі Звіробій

Печерський районний суд Києва 7 травня не продовжив запобіжний захід для волонтерки та ветеранки Марусі Звіробій. Про це повідомив її адвокат Андрій Писаренко.

«Слідча суддя Печерського суду повернула прокуророві у справі «потерпілого Зеленського» клопотання про продовження процесуальних обов’язків Марусі Звіробій. Тепер у Марусі немає жодного запобіжного заходу у цій «надзвичайно складній справі». Одинадцять прокурорів Офісу генерального прокурора не змогли вчасно подати релевантне клопотання», – розповів Писаренко.

Наприкінці листопада ДБР скерувало до Генпрокуратури проєкт підозри народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та Марусі Звіробій. На думку слідства, 26 жовтня 2019 року Федина та Звіробій висловлювали погрози вбивством, адресовані президенту Володимиру Зеленському.

Обидві підозрювані відкидають звинувачення.