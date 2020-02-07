Народну депутатку Федину повторно викликають у ДБР

Народну депутатку України Софію Федину повторно викликають у Державне бюро розслідування, щоб вручити підозру. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

У ОГП заявили, що Федина не прийшла для вручення підозри 6 лютого, тому повторно її викликали на 12 лютого.

«Оскільки народний депутат України Софія Федина 6 лютого 2020 року не з’явилась за викликом та не повідомила про поважні причини неприбуття, вона повторно викликається слідчим Державного бюро розслідувань за дорученням Генерального прокурора на 11 год. 12 лютого 2020 року для проведення процесуальної дії – вручення письмового повідомлення про підозру», – мовиться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ДБР 6 лютого викликає депутатку Верховної Ради з фракції «Європейська солідарність» Софію Федину «для проведення процесуальної дії – вручення письмового повідомлення про підозру».

Сама Федина з цього приводу у фейсбуці 5 лютого написала таке: «Чому так важливо саме завтра, 6 лютого, показово вручати підозру мені та Маруся Звіробій? Бо так переживають за презедента? Ні. Завтра (6 лютого – ред.) має бути голосування по землі, і вони всіма можливими способами намагаються відволікти увагу небайдужої спільноти від спроб тотального дерибану землі сільськогосподарського призначення».

28 листопада 2019 року співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до квартири Олени Біленької, яка відома як блогерка Маруся Звіробій.

За два дні до того, ДБР скерувало до Генпрокуратури проєкт підозри народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та Марусі Звіробій. На думку слідства, 26 жовтня 2019 року Федина та Звіробій висловлювали погрози вбивством, адресовані президенту Володимиру Зеленському. Обидві підрозрювані відкидають звинувачення.