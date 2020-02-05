Депутатку Федину викликають до ДБР, вручатимуть підозру

Державне бюро розслідувань 6 лютого 2020 року викликає депутатку Верховної Ради з фракції «Європейська солідарність» Софію Федину «для проведення процесуальної дії – вручення письмового повідомлення про підозру». У повідомленні на сайті ДБР вказується, що це робиться «за дорученням Генерального прокурора» та «з дотриманням вимог ст. 135 КПК України».

«Повістка про виклик направлена за адресою її реєстрації, фактичного проживання та за місцем роботи. У відповідності до ч. 1 ст. 135 КПК України Федина Софія вважається належним чином повідомленою, проте для запобігання спекуляціям щодо необізнаності про виклик додатково публікуємо повістку останній на офіційному сайті Державного бюро розслідувань», – оголосили в ДБР.

28 листопада співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до квартири Олени Біленької, яка відома як блогерка Маруся Звіробій. За два дні до того, ДБР скерувало до Генпрокуратури проєкт підозри народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та Марусі Звіробій. На думку слідства, 26 жовтня Федина та Звіробій висловлювали погрози вбивством, адресовані президенту Зеленському. Обидві підрозрювані відкидають звинувачення.