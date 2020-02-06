ДБР повідомило про підозру волонтерці Звіробій через «погрозу вбивством» Зеленському

У Державному бюро розслідувань заявили, що про підозру у погрозі вбивством президенту України, вчиненій у зв’язку із його державною діяльністю. У відомстві не вказали прізвища особи, втім, як випливає з даних слідства, йдеться про блогерку і волонтерку Марусю Звіробій.

«Слідством встановлено, що підозрювана, діючи за попередньою змовою групою осіб з народним депутатом України, 26 жовтня 2019 року, перебуваючи у одній з кав’ярень Львова, під час онлайн-трансляції спільного відеозвернення через соціальну мережу Facebook та відеохостинг YouTube, висловила усні погрози вбивством щодо президента України Зеленського В.О. у зв’язку з його державною діяльністю», – йдеться в повідомленні.

У ДБР додали, що депутат Софія Федина для вручення письмового повідомлення про підозру до відомства не з’явилась.

Раніше повідомлялося, що ДБР 6 лютого викликає депутатку Верховної Ради з фракції «Європейська солідарність» Софію Федину «для проведення процесуальної дії – вручення письмового повідомлення про підозру».

Сама Федина з цього приводу у фейсбуці 5 лютого написала таке: «Чому так важливо саме завтра, 6 лютого, показово вручати підозру мені та Маруся Звіробій? Бо так переживають за презедента? Ні. Завтра (6 лютого – ред.) має бути голосування по землі, і вони всіма можливими способами намагаються відволікти увагу небайдужої спільноти від спроб тотального дерибану землі сільськогосподарського призначення».

28 листопада 2019 року співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до квартири Олени Біленької, яка відома як блогерка Маруся Звіробій.

За два дні до того, ДБР скерувало до Генпрокуратури проєкт підозри народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та Марусі Звіробій. На думку слідства, 26 жовтня 2019 року Федина та Звіробій висловлювали погрози вбивством, адресовані президенту Володимиру Зеленському. Обидві підрозрювані відкидають звинувачення.