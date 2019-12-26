Наступний допит Звіробій заплановано на 10 січня

Наступний допит блогерки та волонтерки Марусі Звіробій заплановано на 10 січня. Про це Звіробій повідомила журналістам після сьогоднішнього допиту у Державному бюро розслідувань.

За її словами, допит був «адекватний».

«Мене опитував слідчий, який приходив до мене з обшуком, і зі мною були два мої адвокати. Прискіпатися немає до чого сьогодні, молодці», – зазначила Звіробій.

Вона додала, що залишається у справі в статусі свідка.

28 листопада співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до квартири Олени Біленької, яка відома як блогерка Маруся Звіробій. За два дні до того, ДБР скерувало до Генпрокуратури проєкт підозри народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та Марусі Звіробій. На думку слідства, 26 жовтня Федина та Звіробій висловлювали погрози вбивством, адресовані президенту Зеленському. Обидві підрозрювані відкидають звинувачення.

Маруся Звіробій (справжнє ім’я Олена Біленька) – нагороджена волонтерською відзнакою «Народний герой України»; учасниця Революції гідності, ініціаторка проєкту «Допомога пораненим Майдану»; влітку 2014 року на волонтерський засадах організувала полігон, на якому інструктори навчали початковій військовій підготовці тих, хто добровільно йшов на фронт; пізніше полігон став центром підготовки контрактників десантно-штурмових військ, а його випускників почали називати «Марусиними ведмедями»; військовослужбовець ЗСУ та Національної гвардії України; звільнена в запас за станом здоров’я.