Суд обрав для Марусі Звіробій запобіжний захід: особисте зобов’язання

Печерський районний суд Києва обрав для волонтерки та ветеранки Марусі Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання 10 лютого.

За рішенням суду, Звіробій повинна протягом двох місяців носити електронний браслет, з’являтися до суду на першу вимогу, не залишати Київ та Київську область та здати свої паспорти. Про такий запобіжний захід клопотав слідчий.

Слідчий обґрунтував своє клопотання тим, що Звіробій нібито може ховатися від слідства в зоні Операції об’єднаних сил або намагатися впливати на свідків.

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Адвокат Звіробій вимагав слухати справу в Шевченківському суді та заявляв відвід прокурору, звинувачуючи його в упередженості. Сама Звіробій в залі суду спілкувалася з журналістами, тримаючи в руках документ, який вона назвала «протоколом допиту потерпілого» – президента України Володимира Зеленського.

«Замість того, щоб я зараз займалася фронтом, моїми прямими обов’язками, які я сама на себе поклала в 2014 році… замість того, щоб забезпечувати бійців на передовій, я сиджу тут і читаю, як мене боїться президент», – прокоментувала волонтерка.

28 листопада 2019 року співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до квартири Олени Біленької, яка відома як блогерка Маруся Звіробій.

За два дні до того ДБР скерувало до Генпрокуратури проєкт підозри народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та Марусі Звіробій. На думку слідства, 26 жовтня 2019 року Федина та Звіробій висловлювали погрози вбивством, адресовані президенту Володимиру Зеленському. Обидві підрозрювані відкидають звинувачення.