Федина заявила, що отримала обвинувальний акт у справі про погрози Зеленському

Народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Софія Федина повідомила, що отримала обвинувальний акт у справі про погрози президенту України Володимиру Зеленському.

Як Федина розповіла у відеозверненні у «Фейсбуці», акт їй вручили у Печерському районному суді Києва, коди вона з адвокатом прийшли оскаржити вручену їй раніше підозру. Втім, за словами Федини, суддя, як виявилося пішла у відпустку, тому розгляд скарги перенесли на невизначений термін.

«Ну а слідчі і прокурори використали це, щоб вручити мені обвинувальний акт — у тому, що я погрожувала президенту Зеленському», – зазначила депутатка.

Пізніше в ефірі телеканалу «Прямий» вона сказала, що хотіла б бачити на засіданні суду Зеленського. «Він має заявити, чим же ж ми його так налякали, що йому було так страшно, і в чому є в наших словах загроза його життю», – заявила Федина.

Наприкінці листопада ДБР скерувало до Генпрокуратури проєкт підозри народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та Марусі Звіробій. На думку слідства, 26 жовтня 2019 року Федина та Звіробій висловлювали погрози вбивством, адресовані президенту Володимиру Зеленському.

Обидві підозрювані відкидають звинувачення.