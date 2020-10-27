У Львові розпочалося і завершилося підготовче засідання за позовом Зеленського у справі Федини і Звіробій

У Галицькому суді Львова розпочалося і одразу ж завершилося перше підготовче засідання за позовом президента Володимира Зеленського у справі народного депутата від «Європейської солідарності» Софії Федини і волонтерки, учасниці АТО Марусі Звіробій. Обвинувачені заявили про відвід судді Ірини Волоско.

Як пояснила Радіо Свобода Софія Федина, обвинувачені не мали намір клопотати про відвід судді, але вони це зробили через те, що представники медіа не були допущені на засідання.

«Це старт підготовчого засідання, яке зупинилося, бо я заявив про три відводи: порушення відкритості і гласності судового процесу; втручання в систему автоматизованого розподілу справи, тобто порушення при обранні головуючоі судді. Третя підстава для відводу це те, що суддя Волоско винесла ухвалу про старт підготовчого засідання на 27 жовтня 12 серпня, хоч була обрана головуючою суддею 6 серпня, а закон дає право таке рішення ухвалювати впродовж 5 днів», – пояснив адвокат обвинувачених Андрій Писаренко.

10 листопада у Галицькому суді розглянуть клопотання про відводи обвинувачених і якщо їх задовольнять, то через автоматизовану систему буде призначений новий головуючий суддя у справі, а у разі незадоволення клопотання справа повернеться до судді Ірини Волоско.

Біля приміщення Галицького суду відбувалась політична акція на підтримку Софії Федини та Марусі Звіробій, в якій взяли участь місцеві політики та активісти.

Обвинувачені Софія Федина і Маруся Звіробій заявили, що вимагатимуть присутності потерпілого у судових засіданнях.

За неофіційною інформацією Радіо Свобода, у суд надійшов лист від потерпілого, президента Володимира Зеленського, що він не зможе брати участі у засіданні через щільний графік роботи. Обвинувачена сторона була попереджена, що підготовче засідання буде перенесене.

Обвинуваченим президентського листа не показали, бо не дійшли до цього питання, пояснила Софія Федина.

«Думаю, що в нелегітимний спосіб будуть намагатися продовжувати наступні судові засідання без участі потерпілого. Ми будемо вимагати його присутності», – говорить Софія Федина.

«Наша мрія з Софією, щоб потерпілий приїхав, але як не приїде, то ми його десь здибаємо, бо як потерпілий має свідчити у суді», – наголосила Маруся Звіробій.

Наприкінці жовтня 2019 року Софія Федина та Маруся Звіробій оприлюднили відеозвернення, яке вони записали у Львові. Вони відреагували на розмову Володимира Зеленського з добровольцями у селищі Золоте 26 жовтня 2019 року.

1 листопада 2019 року Генпрокуратура порушила кримінальне провадження за фактом висловлювання Софії Федини і Марусі Звіробій, які, зокрема, сказали про поїздку президента на Донбас, що там «може зірватися граната, а ще там обстріли бувають».

Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру і проєкт подання про зняття депутатської недоторканості з Софії Федини, кваліфікувавши справу за статтею Кримінального кодексу – погроза вбивством щодо президента.