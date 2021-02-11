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11 лютого 2021, Київ 15:48
Новини | Політика

Вірастюк балотуватиметься у Верховну Раду від «Слуги народу» – рішення з’їзду

Вірастюк збирається брати участь у виборах народних депутатів у 87 окрузі на Івано-Франківщині

Спортсмен Василь Вірастюк балотуватиметься у Верховну Раду від «Слуги народу» на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Відповідне рішення партія ухвалила на своєму з’їзді.

На виборах у 50 окрузі на Донеччині «Слугу народу» представлятиме Андрій Бондаренко.

Довибори в парламент призначені на 28 березня 2021 року.

46-річний Василь Вірастюк – багаторозовий володар титулу «Найсильніша людина України». У 2004 році він став «найсильнішою людиною світу».

На 87 окрузі його конкурентами за депутатський мандат стануть Маруся Звіробій («Європейська солідарність»), Руслан Кошулинський («Свобода»), Олександр Шевченко («За майбутнє») та Михайло Ноняк.

Андрій Бондаренко очолює Покровську районну державну адміністрацію Донецької області. На його окрузі наразі зареєстрована лише одна кандидатка – Вікторія Шилова.

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