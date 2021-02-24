Фігурантка «справи Шеремета» Юлія Кузьменко подала документи на реєстрацію на довибори до Верховної Ради

Волонтерка, дитячий кардіохірург, кандидат медичних наук Юлія Кузьменко, яка є фігуранткою справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, подала до Центральної виборчої комісії документи для її реєстрації кандидатом на довиборах у Верховну Раду в окрузі №50 на Донеччині.

Її кандидатуру висунув 15 лютого з’їзд партії «Європейська солідарність».

Як заявила сама Кузьменко, 50-й округ – це її рідна Донеччина, де вона народилася і де з 2014 року багато їздила як волонтер.

«У Верховній Раді планую боротися з переслідуваннями за політично вмотивованими справами. Крім цього, в мене є плани стосовно медицини. Вважаю, що медик у парламенті не буде зайвим. Планів багато, і є настрій їх здійснити», – сказала Юлія Кузьменко.

Крім цього, вона наголосила, що особливу увагу планує приділити проблемам людей, які працюють на шкідливому виробництві, зокрема шахтарів.

Серед цих проблем, за її словами, те, що «на шахтах майже немає виробничого травматизму», бо виробничі травми не реєструють як такі: «У випадку травматизму шахтарів змушують йти на лікарняний або навіть у відпустку за власний рахунок. В подальшому вони не можуть отримати надбавки та інвалідність».

Відповідно до рішення суду, Юлія Кузьменко має залишатися під цілодобовим домашнім арештом. Як видно з оприлюднених відеосюжетів кількох телеканалів, вона прийшла до ЦВК особисто.

Шевченківський районний суд Києва 2 лютого залишив Юлію Кузьменко під цілодобовим домашнім арештом. 15 лютого вона виступала на з’їзді «Європейської солідарності» з онлайн-зверненням.

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область), обраний у якому торік позафракційний народний депутат Руслан Требушкін, за результатами жовтневих місцевих виборів, став міським головою Покровська.

Через дострокове припинення повноважень народного депутата Зіновія Андрійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область), у цьому окрузі 28 березня також пройдуть проміжні вибори.

Журналіст видання «Українська правда» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь і волонтерка, дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства, їхній захист звертає увагу на численні суперечності в матеріалах обвинувачення.