«ЄС» висунула фігурантку «справи Шеремета» Юлію Кузьменко кандидатом на довиборах у Раду

Партія «Європейська солідарність» висунула волонтерку, дитячого кардіохірурга, кандидата медичних наук Юлію Кузьменко, яка є фігуранткою справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, кандидатом на довиборах у Верховну Раду в окрузі №50 на Донеччині.

Як повідомляє пресслужба «ЄС», таке рішення ухвалив з’їзд партії «у відповідь на численні звернення ветеранських і волонтерських громадських організацій».

«В усіх цих зверненнях до партії звучить одна думка, прохання, вимога, заклик – підтримати на довиборах до Верховної Ради по 50-му виборчому округу відомого в Україні волонтера, дитячого медика Юлію Кузьменко, яку зараз бездоказово і несправедливо переслідує влада», – заявила народна депутатка, медик-доброволець, засновниця медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич.

За її словами, «Європейська солідарність» закликає парламент ухвалити постанову про припинення політичних репресій в Україні. «В особі Юлії Кузьменко ми підтримуємо усіх несправедливо переслідуваних в Україні патріотів, волонтерів, ветеранів і майданівців», – сказала Зінкевич.

Юлія Кузьменко, яка перебуває під домашнім арештом, виступила на з’їзді з онлайн-зверненням.

«Добре розуміючи, що саме зараз необхідно виступити єдиним фронтом не тільки політикам, а й волонтерським та іншим громадянським організаціям, я ухвалила рішення балотуватися до Верховної Ради», – цитує слова Кузьменко пресслужба «ЄС».

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область), обраний в якому торік позафракційний народний депутат Руслан Требушкін, за результатами жовтневих місцевих виборів, став міським головою Покровська.

Через дострокове припинення повноважень народного депутата Зіновія Андрійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область), у цьому окрузі 28 березня також пройдуть проміжні вибори.

11 лютого партія «Слуга народу» висунула 46-річного Вірастюка кандидатом у народні депутати у 87 окрузі на Івано-Франківщині. Його конкурентами за депутатський мандат стануть Маруся Звіробій («Європейська солідарність»), Руслан Кошулинський («Свобода»), Олександр Шевченко («За майбутнє») та Михайло Ноняк.