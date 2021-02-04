Експолітв’язень Сущенко балотуватиметься в народні депутати від «ЄС» – Порошенко

Колишній політв’язень Росії Роман Сущенко балотуватиметься в народні депутати на окрузі №197 від партії «Європейська Солідарність», повідомив лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко.

Порошенко назвав Сущенка «символом боротьби за Україну».

«Вважаю, що досвід Романа допоможе нашій парламентській боротьбі з російською «п’ятою колоною». Хочу окремо наголосити, Роман одразу ж влився у нашу команду, і можна точно сказати, що він — наша людина», – написав він.

Експрезидент вказав на те, що Сущенко зараз очолює партійний осередок і знає проблеми Черкаської області, де балотуватиметься. За словами Порошенка, партія висуне його кандидатом, щойно Центральна виборча комісія оголосить довибори на Черкащині.

Сам Сущенко публічно не коментував своє балотування.

29 січня народний депутат від «Слуги народу» Олександр Скічко, який переміг на парламентських виборах в окрузі 197 в Черкаській області в липні 2019 року, став головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Роман Сущенко перебував в ув’язненні в Росії з 2016 по 2019 рік. Він був звільнений 7 вересня 2019 року в рамках обміну.