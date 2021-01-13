«Ботоферми точно не було»: у «ЄС» і «Справі громад» прокоментували видалення акаунтів у Фейсбуці

Партія «Європейська солідарність» перевіряє заяву компанії Facebook про видалення пов’язаних із нею сторінок у соціальній мережі, повідомив Радіо Свобода депутат Київської обласної ради від «ЄС» Володимир Горковенко.

Він повідомив, що наразі, за його даними, всі регіональні сторінки політичної сили працюють, натомість йому відомо про видалення акаунтів активістів, які симпатизують «ЄС». Зокрема – блогера Андрія Луганського (Серебрянського), який у 2019 році балотувався від «ЄС» до Верховної Ради.

«Про те, що в нас блокують багато наших акаунтів, ну як – не наших, наших людей, які нам симпатизують, це правда. От, наприклад, Андрій Луганський – його акаунт заблоковано, в той же час акаунт «Луганський за ОПЗЖ» (партію «Опозиційна платформа – За життя» – ред.), «Луганський 95-й квартал» живуть і здравствують, це є таке», – розповів він.

Радіо Свобода наразі не вдалося зв’язатися із Андрієм Луганським, щоб отримати його коментар з приводу цієї ситуації.

За словами Горковенка, офіційні сторінки «ЄС» у Фейсбуці працюють. Натомість він припускає, що під видалення могли потрапити «клони».

«Офіційні наші сторінки, наскільки я бачу, не заблоковані, а те, що там десь хтось під нас, може, створив – так, може, це й на краще, розумієте. Ми під час виборів місцевих фіксували дуже багато сторінок клонів, які створені під нас, але насправді до нас не мали ніякого стосунку. Регіональні організації з цього приводу навіть робили заяви. Ми просто читаємо сьогодні й розбираємося, але, якщо це ті сторінки, то ми тільки за. Але ми категорично проти, коли там «Справу громад» блокують, скажімо так, назвати «ботом» Андрія Луганського – ну вибачайте, реальна людина, вона не приховує прізвище, не приховує обличчя. А він заблокований», – міркує він.

Залучення «ботоферм» для штучних коментарів і маніпуляцій у соцмережах різними політичними силами в Україні – це факт, раніше зафіксований і в розслідуваннях українських журналістів, і у звітах міжнародних організацій, таких як «Дім свободи».

При цьому, стверджує Володимир Горковенко закиди про «неавтентичну поведінку» щодо сторінок його політичної сили безпідставні.

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«Ботоферми точно немає, це сто відсотків, це навіть не обговорюється, тому що, по-перше, це можуть собі дозволити хіба що великі держави і великі спецслужби, але дуже багато клонів, які, коли створювалися ще з часу президентської кампанії. Потім трішки ця якби історія втратила оберти і знову активізувалася зокрема перед місцевими виборами, уже багато було створено регіональних сторінок наших організацій. Дехто там копіював бренд, дехто копіював стилістику з президентських виборів, оформлював сторінки. Ми зараз з'ясовуємо, якщо це ті сторінки, ми тільки вітаємо, але точно говорити про те, що в нас є якась ботоферма – вибачайте, повірте мені, це занадто дорого», – запевняє депутат обласної ради.

За його словами, «Європейська солідарність» наразі вивчає ситуацію і збирає інформацію по регіональних осередках. Наразі даних про те, що йдеться саме про сторінки партії, немає, додає Горковенко.

Він вказав на те, що «Справа громад» також стикалася з проблемами в роботі своїх онлайн-представництв у соцмережі протягом останнього місяця – серед них депутат називає обмеження залучення стрімів.

Ветеран бойових дій, активіст громадської організації «Справа громад», член партії «ЄС» і депутат Київської міської ради Олександр Погребиський розповів, що Фейсбук видалив, поміж інших, сторінку блогерки Марії Мадзігон, а також її сторінки в Інстаграмі. Він розкритикував рішення Фейсбуку, вказавши на те, що компанія не надала точного переліку видалених акаунтів.

«Називати 27 акаунтів ботофермою – це дуже якось смішно. Акаунт Марії Мадзігон просто заблокували без пояснень причини, зовсім ніяких. Людина прокинулася зранку і її просто вже немає, вона не присутня в соцмережі, її сторінки немає, профілю немає, не тільки у ФБ, але й в Інстаграмі, наскільки мені відомо, було заблоковано її новий і старий профілі. Просто це як мінімум неправильно, якщо не вказується причина, не оголошуються якісь, можливо, скарги, які надходять на ці сторінки, це трохи незрозуміло з моєї точки зору», – сказав він.

За словами політика, дії Facebook можна тлумачити так, що під формулювання «координована неавтентична поведінка» потрапить будь-яка спільна діяльність громадських чи політичних однодумців у соцмережі.

«В будь-якому випадку треба розбиратися конкретно в якихось підозрілих, на їхню думку – на думку, наприклад, Фейсбуку – діях. Як мінімум надсилати попередження, давати можливість людям пояснити, якщо це не люди, а дійсно боти, вони не пояснять цю поведінку, тоді це зрозуміло. Якщо просто блокують, наприклад, якусь невеличку групу людей, які навіть у месенджері можуть об’єднатися для того, щоб інформаційно протидіяти, наприклад, російській агресії і автоматично Фейсбук зчитає це якоюсь скоординованою дією – вибачте, тоді в нас немає шансів взагалі перемогти в інформаційній війні проти Російської Федерації», – каже Олександр Погребиський.

Він не виключає, що видалення могло бути наслідком масових скарг на акаунти та сторінки. За словами активіста і політика, «Справа громад» планує контактувати з Facebook щодо цього рішення.

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Соціальна мережа Facebook повідомила 12 січня, що видалила в грудні 2020 року десятки профілів, пов’язаних із партією «Європейська солідарність» та громадською організацією «Справа громад», а також громадською організацією «Антикорупційний блокпост».

Підставою для видалення названа «скоординована неавтентична поведінка». Це поняття у Facebook тлумачать як «скоординовані зусилля для маніпулювання публічними дебатами задля стратегічної мети, де фальшиві акаунти є основними для операції».

У липні 2020 року у рамках боротьби з поширенням дезінформації Facebook видалив мережу «скоординованих, неавтентичних» українських сторінок, пов’язаних із digital-агентством Postmen DA у Києві. В агентстві, яке під час виборів президента 2019 року працювало на Петра Порошенка і займалося підтримкою експрезидента в соцмережах, дотепер не коментували рішення Facebook. У пресслужбі Порошенка повідомили Радіо Свобода, що працювали виключно в рамках законодавства.