Facebook закрив в Україні десятки профілів, пов’язаних із партією Порошенка та іншими організаціями

Соціальна мережа Facebook повідомила 12 січня, що видалила в грудні 2020 року десятки профілів, пов’язаних із партією «Європейська солідарність» та громадською організацією «Справа громад», а також громадською організацією «Антикорупційний блокпост».

Підставою для видалення названа «скоординована неавтентична поведінка». Це поняття у Facebook тлумачать як «скоординовані зусилля для маніпулювання публічними дебатами задля стратегічної мети, де фальшиві акаунти є основними для операції».

У розлогому звіті Facebook пояснює, що «люди, які стоять за цією активністю використовували фейкові акаунти, щоб створити фіктивних осіб, уникнути нашого контролю, модерувати сторінки та писати в групах, названих за містами в Україні».

«Вони також поширювали контент з офіційних сторінок політичних партій і політиків, ставили лайки і коментували під текстами інших людей, щоб показати їх (партії та політиків – ред.) більш популярними, ніж вони є насправді. Ця мережа розміщувала повідомлення українською та російською мовами про новини та політику в Україні, включно зі схвальними коментарями про «Європейську солідарність» та її кандидатів, громадську організацію «Справа громад», експрезидента Порошенка та критикою президента Зеленського. Частина цього контенту була оцінена місцевими фактчекерами як фальшива», – ідеться в повідомленні Facebook.

У партії «Європейська солідарність» та громадських організаціях «Справа громад» та «Антикорупційний блокпост» наразі не коментували це рішення соціальної мережі Facebook.

Крім десятків акаунтів в Україні, Facebook вилучив також акаунти в Киргизстані, Казахстані, Бразилії, Аргентині, Пакистані, Індонезії та Марокко, спрямовані на аудиторії в межах цих країн. Ще п’ять мереж – з Ірану, України, Франції, Марокко та Росії – мали на меті вплив на людей поза межами цих країн. Усього в грудні через «скоординовану неавтентичну поведінку» було видалено 1957 акаунтів із Facebook, 707 – із Instagram, також видалено 156 сторінок і 727 груп.